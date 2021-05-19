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Haberler Galeri 19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba gününe denk gelirken vatandaşlar 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Kademeli normalleşme süreci ile yeni sokağa çıkma yasak saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeniden güncellendi. İşte,19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Giriş Tarihi: 19.05.2021 00:10
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19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma döneminin sona ermesi ile birlikte kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran tarihine kadar sürecek. Kabine toplantısı sonrasında 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı sorusunun cevabı yanıt bulmuş oldu. İşte, 19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir.

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19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 MAYIS YASAK MI?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün bir araya geldi. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Buna göre kısıtlamaların 1 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.

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19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili İçişleri Bakanlığından yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı. 19 Mayıs günü, 17 Mayıs - 1 Haziran günleri arasında uygulanacak kısıtlamalara dahil.
Normalleşme döneminin 2. kademesinin detaylarının ise önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bildirildi.

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19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU KISITLAMASINA DEVAM: Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma günleri 21.00'den başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu tedbirler 1 Haziran'a kadar uygulanacak.