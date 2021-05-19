19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba gününe denk gelirken vatandaşlar 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Kademeli normalleşme süreci ile yeni sokağa çıkma yasak saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeniden güncellendi. İşte,19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?