15 yıllık inşaat projesinde dolandırıcılık iddiası: "1+1 eve 150 bin dolar civarında para ödedim"
Esenyurt'ta 15 yıldır tamamlanamayan konut projesinde mağduriyet iddiaları büyüyor. Projeden daire satın alan vatandaşlar evlerini teslim alamadıklarını belirterek dolandırıldıklarını öne sürdü. Bir hak sahibi ise "1+1 eve 150 bin dolar civarında para ödedim" diyerek yaşadığı mağduriyeti gündeme getirdi.
İstanbul Esenyurt'ta bir gayrimenkul firması tarafından hayata geçirilen ve 7 bloktan oluşan yaklaşık 5 bin dairelik konut projesinde mağduriyet iddiaları gündeme taşındı. 2011 yılında temeli atılan projede aradan geçen 15 yıla rağmen bazı blokların tamamlanamadığını belirten hak sahipleri, evlerini teslim alamadıklarını ve hukuki mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.
15 YILDA 7 BLOKTAN SADECE 3'Ü TAMAMLANDI
Esenyurt'ta 2010 yılında satışına başlanan, 2011 yılında temeli atılan konut projesinde hak sahiplerine dairelerin 2015 yılı Aralık ayında teslim edilmesi planlandı.
Firma daireleri teslim etmediği gibi tapularını almak isteyenlerden de bir daire bedeli kadar para istendiği iddia edildi.
Mağdurların şikayeti üzerine açılan davalar yaklaşık 13 yıldır sürerken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suçlar kapsamında soruşturma başlatıldı.
Evlerini teslim alan bazı vatandaşlar ise dairelerin eksik imalatla teslim edildiğini ve metrekarelerinin vaat edilenden küçük olduğunu öne sürdü.
Şirketin 2021 yılında iflasını ilan ettiği, 2022 yılında ise ikinci alacaklılar toplantısında iflas masası oluşturulduğu öğrenildi.
DOSYA BAKIRKÖY'E GÖNDERİLDİ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası dava dosyası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Site yönetimine yönelik iddiaların konu edildiği hukuk davası devam ederken, yönetimin yaklaşık 10 yıldır genel kurul yapmadan faaliyette olduğu ve yüksek aidatlar topladığı da iddialar arasında yer aldı.
Binlerce kişinin şikayetçi olduğu olayda yurt dışından da binin üzerinde kişinin daire satın alarak mağdur olduğu öne sürüldü. Ticari dükkan sahiplerinden de tapusunu alamayanların bulunduğu öğrenildi.
"BÜTÜN MAĞDURLARIMIZIN ORTAK AMACI EVLERİNİN TESLİM EDİLMESİ"
Mağdurların avukatı Mehmet Demircioğlu, dosyanın örgütlü suç kapsamında değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:
"Burada 13 yıldır devam eden bir davayla alakalı toplanmış bulunuyoruz. Kat malikleri, burada olanlar ve olmayanlarla birlikte binlerce kişiyi bulan bir mağdur ordusu 13 yıldır bu mücadeleyi veriyor. Biz de geçtiğimiz hafta içi bu yönetimin ve buradaki iflas masasının, burada altını çizerek söylemek istiyorum, hileli biçimde oluşturulmuş iflas masasının örgütlü bir yapı tarafından yönetildiğini Büyükçekmece Başsavcılığı'na verdiğimiz dilekçede belirttik."
Demircioğlu, "Başsavcımız Mehmet Aydın ve Kenan Zurna Başsavcımızın ortak kararıyla dosya şu anda Bakırköy'e 'Burada örgüt vardır' denilerek gönderildi. Bütün mağdurlarımızın burada ortak bir amacı var. Evlerinin teslim edilmesi, 10 yıldan daha uzun süredir iflas eden şirketin yönetimden el çekerek yönetimi seçime götürmesi, genel kurul yapılması. Burada bitmeyen bir mağduriyet zincirinden bahsediyoruz" dedi.
"1+1 EVE 150 BİN DOLAR CİVARINDA PARA ÖDEDİM"
Mağdur Arzu Toygar, yaklaşık 14 yıl önce projeden daire satın aldığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Buraya büyük projelerle geldik. 4 yılda teslim edileceği söylendi. 4 yılda bütün ödememizi yaptık. Ardından iç dekorasyon parasını istediler, onu da ödedik. Sonra 6 ay gecikme olacağını söylediler. Daha sonra bu gecikmeler artmaya başladı ve iflas ilan ettiler."
Toygar, "Ben davamı kazandım, tapu davamı kazandım. İstinaf sürecinde 'Bir para ödeyin, tapularınızı verelim' dediler. Biz yine güvendik. Yaklaşık 100 bin lira verdim. Arkadaşlar sulh yapmak için 1,5-2 milyon lira gibi paralar verdi. Bize Eylül 2024 sonuna kadar teslim edileceği söylendi. 2026 Haziran ayına geldik. Hâlâ hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
Toygar, "Ben buraya ekstralarıyla birlikte 1+1 eve 150 bin dolar civarında para ödedim. Tamamıyla bizi bezdirip buradan vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bizim derdimiz evlerimizi teslim almak ve burada oturmak" dedi.