15 yıllık inşaat projesinde dolandırıcılık iddiası: "1+1 eve 150 bin dolar civarında para ödedim"

İstanbul Esenyurt'ta bir gayrimenkul firması tarafından hayata geçirilen ve 7 bloktan oluşan yaklaşık 5 bin dairelik konut projesinde mağduriyet iddiaları gündeme taşındı. 2011 yılında temeli atılan projede aradan geçen 15 yıla rağmen bazı blokların tamamlanamadığını belirten hak sahipleri, evlerini teslim alamadıklarını ve hukuki mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

Evlerini teslim alan bazı vatandaşlar ise dairelerin eksik imalatla teslim edildiğini ve metrekarelerinin vaat edilenden küçük olduğunu öne sürdü.

Firma daireleri teslim etmediği gibi tapularını almak isteyenlerden de bir daire bedeli kadar para istendiği iddia edildi.

Binlerce kişinin şikayetçi olduğu olayda yurt dışından da binin üzerinde kişinin daire satın alarak mağdur olduğu öne sürüldü. Ticari dükkan sahiplerinden de tapusunu alamayanların bulunduğu öğrenildi.

"BÜTÜN MAĞDURLARIMIZIN ORTAK AMACI EVLERİNİN TESLİM EDİLMESİ"

Mağdurların avukatı Mehmet Demircioğlu, dosyanın örgütlü suç kapsamında değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Burada 13 yıldır devam eden bir davayla alakalı toplanmış bulunuyoruz. Kat malikleri, burada olanlar ve olmayanlarla birlikte binlerce kişiyi bulan bir mağdur ordusu 13 yıldır bu mücadeleyi veriyor. Biz de geçtiğimiz hafta içi bu yönetimin ve buradaki iflas masasının, burada altını çizerek söylemek istiyorum, hileli biçimde oluşturulmuş iflas masasının örgütlü bir yapı tarafından yönetildiğini Büyükçekmece Başsavcılığı'na verdiğimiz dilekçede belirttik."

Demircioğlu, "Başsavcımız Mehmet Aydın ve Kenan Zurna Başsavcımızın ortak kararıyla dosya şu anda Bakırköy'e 'Burada örgüt vardır' denilerek gönderildi. Bütün mağdurlarımızın burada ortak bir amacı var. Evlerinin teslim edilmesi, 10 yıldan daha uzun süredir iflas eden şirketin yönetimden el çekerek yönetimi seçime götürmesi, genel kurul yapılması. Burada bitmeyen bir mağduriyet zincirinden bahsediyoruz" dedi.