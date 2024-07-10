15 Temmuz'un yakın şahitlerinden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. FETÖ'cülerin kalkışması sırasında Genelkurmaylık binasında derdest edilen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Güler "karanlık gecede" yaşananları anlattı. Bakan Güler "O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi." dedi. İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müdderisoğlu'na konuşan Bakan Güler'in güne damgasını vuran o açıklamaları...