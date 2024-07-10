10 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

15 Temmuz'un yakın şahitlerinden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. FETÖ'cülerin kalkışması sırasında Genelkurmaylık binasında derdest edilen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Güler "karanlık gecede" yaşananları anlattı. Bakan Güler "O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi." dedi. İşte Sabah Gazetesi yazarı Okan Müdderisoğlu'na konuşan Bakan Güler'in güne damgasını vuran o açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 07:45 Güncelleme: 10.07.2024 11:27
  • 1
  • 25
15 Temmuz’un yakın şahitlerinden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla FETÖ'cü darbecilere karşı demokrasi ve vatanı savunmak için verilen mücadelenin üstünden 8 yıl geçti. Acılar ve anılar hafızalarda hâlâ taze. 251 vatan evladının şehit düştüğü o büyük direniş anında öyle bir isim vardı ki...

  • 2
  • 25
15 Temmuz’un yakın şahitlerinden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi

Üniformalı FETÖ'cülerin açık hedefiydi. Üstelik FETÖ ile mücadelenin görünmez kahramanlarından biriydi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2'nci Başkanlığı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, FETÖ gerçeği ve 15 Temmuz gecesinin kader anlarını ilk kez SABAH'a anlattı.

  • 3
  • 25
15 Temmuz’un yakın şahitlerinden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi

"FETÖ ile mücadele devam ediyorsa kesinlikle Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesindedir" diyen Bakan Güler'in ağzından o gecenin unutulmaz öyküsü:

  • 4
  • 25
15 Temmuz’un yakın şahitlerinden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi

ROBOTLAŞMIŞ BİR ÖRGÜT

FETÖ, gerçek radikal bir terör örgütü. Örgüt hiyerarşisinde verilen talimatların dışına çıkamayan robotlaşmış bir teşkilat yapısındalar. Bunlar, küçük yaştan itibaren önüne nasıl bir sorun gelirse gelsin "Abim, ablam beni arayacak ve ne yapacağımı bana söyleyecek, endişe etmeme gerek yok" diye alıştırılmış kişiler.

  • 5
  • 25
15 Temmuz’un yakın şahitlerinden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler en karanlık geceyi anlattı: O hain vurulmasaydı beni infaz edeceklerdi

İşte; abilerinin, ablalarının ne yapacaklarını tam söyleyemedikleri gün de 15 Temmuz oldu! Saati öne aldıklarında ne yapacaklarını bilemediler. Çaresiz kaldılar. O gece Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı'nı Genelkurmay karargâhına davet ettiğimiz anda ABD'deki elebaşı, haini arıyorlar. Darbenin tespit edildiğini, ne yapacaklarını soruyorlar. Terör elebaşından "Darbeyi derhal başlatın" diye talimat geliyor.