15 Temmuz Şehitleri isimleri neler? 15 Temmuz şehitleri fotoğrafları! 15 Temmuz şehitlerinin hikayeleri!

Yıl 2016... Takvim yaprakları 15 Temmuz'u gösteriyor. Öğlen saatlerinde her şey olağan akışında devam ediyor. Esnaf işinde, işçiler mesaisinde, izinli olanlar parklarda, bahçelerde, denizde... Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasının altında yuvalanmış bir grup hain, kalkışma için son hazırlıklarını yapıyor. Darbeciler, ülkenin istikrarını, huzurunu, istikbalini yok etmek için Pensilvanya'daki FETÖ elebaşından gelen talimatı uygulamak için yıllarca onlara kucak açan, sahip oldukları her şeyi onlara sunan milletine sıkacakları kurşunları, mühimmatları silahlarına yerleştiriyor. Saatler ilerliyor, darbecilerin hareketlilikleri fark edilmeye başlıyor. Bunun üzerine milletine kurşun sıkacak kadar gözü kararan hainler, yine milletin tankı ile, topu ile, tüfeği ile sokaklara çıkıyor, milletin kurumlarını, kuruluşlarını basıyor. Titizlikle hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemiyorlar. Türk halkı genci, yaşlısı, kadını, erkeği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülerek; liderine, iradesine ve özgürlüğüne canı pahasına sahip çıkarak destan yazıyor. 15 Temmuz 2016 gecesi sabaha kadar süren direnişi millet kazanıyor, hainler kaybediyor. Şanlı direnişte 251 vatan evladı şehadete yürürken, 2 bin 194 vatan evladı ise gazi oldu. İşte vatanı için geri dönmeyi hiç düşünmeyen o yiğitlerin gurur dolu hikayeleri ve isimleri...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 13:28 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 16:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL