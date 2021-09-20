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Haberler Galeri 140 puan ile alan üniversiteler: 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu!

140 puan ile alan üniversiteler: 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu!

TYT 140 puan ile alan üniversiteler belli oldu mu? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS'de birinci ek yerleştirme işlemleri 20-23 Eylül tarihlerinde alınacak. 140 puan alanlar ise ikinci ek yerleştirme sürecinde tercih yapabilecek. Şimdi ise gözler 140 puan alanların tercih yapabileceği üniversitelere çevrildi. Peki, 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 12:22
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140 puan ile alan üniversiteler: 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu!

TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS birinci ek yerleştirme süreci başladı. 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek birinci ek tercih sürecinde 150 puan ve üstü alanlar tercih yapabilecek. 140 puan alanlar ise daha sonra tercih başvurusunda bulunabilecek. Peki, 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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140 puan ile alan üniversiteler: 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu!

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS 3. tercih yani ikinci ek yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmadığı için 140 puan ile alan üniversiteler de belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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140 puan ile alan üniversiteler: 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu!

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

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140 puan ile alan üniversiteler: 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu!

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

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140 puan ile alan üniversiteler: 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu!

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)