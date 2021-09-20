140 puan ile alan üniversiteler: 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu!

TYT 140 puan ile alan üniversiteler belli oldu mu? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS'de birinci ek yerleştirme işlemleri 20-23 Eylül tarihlerinde alınacak. 140 puan alanlar ise ikinci ek yerleştirme sürecinde tercih yapabilecek. Şimdi ise gözler 140 puan alanların tercih yapabileceği üniversitelere çevrildi. Peki, 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 YKS TYT 140 puanla 2 yıllık üniversiteler açıklandı mı? YKS 3. tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.09.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 12:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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