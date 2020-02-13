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14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma kar tatili olan iller listesi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Hangi illerde okullar tatil edildi? 14 Şubat kar tatili olan iller için Valilik ve MEB tarafından peş peşe açıklama yapılıyor. Yurdun doğu kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok ilden tatil haberi gelmeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre; Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) yağış bekleniyor. İşte, 14 Şubat Cuma kar tatili olan iller!
Giriş Tarihi: 13.02.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 19:30
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