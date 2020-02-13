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14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma kar tatili olan iller listesi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Hangi illerde okullar tatil edildi? 14 Şubat kar tatili olan iller için Valilik ve MEB tarafından peş peşe açıklama yapılıyor. Yurdun doğu kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok ilden tatil haberi gelmeye devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre; Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) yağış bekleniyor. İşte, 14 Şubat Cuma kar tatili olan iller!

Giriş Tarihi: 13.02.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 19:30
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14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

14 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Birçok ilimizde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Valilik MEB açıklamaları peş peşe geliyor. Bu akşam Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesnin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 14 Şubat Cuma kar tatili olan iller hangileri? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte detaylar!

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14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

KAR TATİLİ OLAN İLLER! (14 ŞUBAT)

BİTLİS

Bitlis'in 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 14 Şubat Cuma ara verildi.

Ayrıca, söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacak.

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14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilecek.

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

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14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği duyuruldu.
Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü için ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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14 Şubat Kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

AĞRI

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.