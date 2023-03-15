14 Mayıs YSK seçime girecek katılacak partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Buna göre; seçimler 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçimlere ilişkin detaylar merak konusu olurken, YKS son dakika açıklaması yaptı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim saatlerini ve seçime girecek partileri belirledi. Açıklamaya göre; 14 Mayıs'ta yapılacak seçime 36 siyasi partinin katılacağını, oy verme işlemlerinin 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Peki, Seçime kaç siyasi parti katılabilecek? İşte, detaylar...