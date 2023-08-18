"1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların başlamasına az bir süre kala, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri kırtasiye alışverişi konusunu gündemlerine alıyor. Ancak maddi sıkıntılarla karşılaşan aileler için çözüm arayışı devam ediyor. Bu noktada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunmuş olduğu Kırtasiye Yardımı seçeneği önem kazanıyor. Peki, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?