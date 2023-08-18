18 Ağustos 2023, Cuma
1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?
"Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim yılı yaklaşırken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri kırtasiye hazırlıklarıyla meşgul. Kırtasiye malzemelerini temin etmek isteyenler, özellikle maddi sıkıntı yaşayanlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu Kırtasiye Yardımı detaylarını araştırıyor. Peki, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.08.2023 20:08 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 20:08
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