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Haberler Galeri 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?

1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?

"Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim yılı yaklaşırken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri kırtasiye hazırlıklarıyla meşgul. Kırtasiye malzemelerini temin etmek isteyenler, özellikle maddi sıkıntı yaşayanlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu Kırtasiye Yardımı detaylarını araştırıyor. Peki, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 20:08 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 20:08
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1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?

"1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların başlamasına az bir süre kala, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri kırtasiye alışverişi konusunu gündemlerine alıyor. Ancak maddi sıkıntılarla karşılaşan aileler için çözüm arayışı devam ediyor. Bu noktada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunmuş olduğu Kırtasiye Yardımı seçeneği önem kazanıyor. Peki, 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?

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1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?

KIRTASİYE YARDIMI NEDİR, NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?

Çocuğu okula giden ailelere, yılda bir kez geri ödemesiz olarak yapılan kırtasiye yardımının tutarı bin 300 lira olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları çatısı altında yapılacak.

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1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?

Kırtasiye yardımı başvurusu için başvuru şartlarını yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılacak.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

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1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf kırtasiye yardımı şartları neler? Kırtasiye yardımı ne kadar, kaç TL, zamlandı mı?

Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

E-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN