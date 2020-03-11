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12 Mart Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsü tatili var mı? MEB son dakika tatil açıklaması

Yarın okullar tatil mi? Türkiye'de görülen corona virüsü vakasının ardından önlemler arttırıldı. Yurt genelinde önlem alan vatandaşlar, okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Corona virüsü toplantısından çıkacak karar bekleniyor. Peki, corona virüsü tatili var mı? 12 Mart yarın Türkiye'de okullar tatil mi? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 17:25
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12 Mart Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsü tatili var mı? MEB son dakika tatil açıklaması

Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de ilk corona virüsü vakası görüldü. Bu gelişmelerin ardından corona virüsüne ilişkin önlemler arttırıldı. Okulların tatil edilmesi gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş hükümetten gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Tatil konusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Peki, corona virüsü tatili var mı? Türkiye'de okullar tatil edildi mi? 12 Mart Perşembe okullar tatil mi? İşte MEB'den yapılan son açıklamalar...

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12 Mart Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsü tatili var mı? MEB son dakika tatil açıklaması

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okullarda eğitim öğretim devam edecek. Bakanlar toplantısının ardından henüz okulların tatil olup olmadığı yönünde bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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12 Mart Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsü tatili var mı? MEB son dakika tatil açıklaması

TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

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12 Mart Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsü tatili var mı? MEB son dakika tatil açıklaması

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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12 Mart Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsü tatili var mı? MEB son dakika tatil açıklaması

BAKAN KOCA'DAN TATİL AÇIKLAMASI

Bakan Koca, önlemler ile ilgili yaptığı açıklamada bu konuya da değindi. Bakan Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.