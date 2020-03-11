12 Mart Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsü tatili var mı? MEB son dakika tatil açıklaması

Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye'de ilk corona virüsü vakası görüldü. Bu gelişmelerin ardından corona virüsüne ilişkin önlemler arttırıldı. Okulların tatil edilmesi gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş hükümetten gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Tatil konusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Peki, corona virüsü tatili var mı? Türkiye'de okullar tatil edildi mi? 12 Mart Perşembe okullar tatil mi? İşte MEB'den yapılan son açıklamalar...