12 Mart Türkiye'de okullar tatil mi? Corona virüsü tatili var mı? MEB son dakika tatil açıklaması
Yarın okullar tatil mi? Türkiye'de görülen corona virüsü vakasının ardından önlemler arttırıldı. Yurt genelinde önlem alan vatandaşlar, okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Corona virüsü toplantısından çıkacak karar bekleniyor. Peki, corona virüsü tatili var mı? 12 Mart yarın Türkiye'de okullar tatil mi? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.03.2020 17:19Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 17:25