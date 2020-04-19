1000 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalar devam ediyor! O bölümler ortaya çıkmaya başladı!

Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı aralıksız sürüyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs mücadelesi için yapılacağını duyurduğu ve dün ziyaret ettiği Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanede çalışmalar son sürat devam ediyor. Gece gündüz devam eden inşaat çalışmalarında çelik iskeletlerin yan duvarları ve çatı kısımlarının yapımı sürerken, ilerleyen haftalarda hastanenin tamamlanması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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