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1000 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalar devam ediyor! O bölümler ortaya çıkmaya başladı!

Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinin inşaatı aralıksız sürüyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs mücadelesi için yapılacağını duyurduğu ve dün ziyaret ettiği Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastanede çalışmalar son sürat devam ediyor. Gece gündüz devam eden inşaat çalışmalarında çelik iskeletlerin yan duvarları ve çatı kısımlarının yapımı sürerken, ilerleyen haftalarda hastanenin tamamlanması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 12:15
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1000 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalar devam ediyor! O bölümler ortaya çıkmaya başladı!

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatının çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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1000 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalar devam ediyor! O bölümler ortaya çıkmaya başladı!

Gece gündüz devam eden inşaat çalışmalarında çelik iskeletlerin yan duvarları ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.

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1000 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalar devam ediyor! O bölümler ortaya çıkmaya başladı!

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaat çalışmaları beklenenden daha hızlı devam ediyor.

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1000 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalar devam ediyor! O bölümler ortaya çıkmaya başladı!

Gece gündüz hız kesmeden devam eden pandemi hastanesi yapım çalışmalarında çelik iskeletlerin duvarlar ve çatı kısımlarının yapımına devam ediliyor.

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1000 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalar devam ediyor! O bölümler ortaya çıkmaya başladı!