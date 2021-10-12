1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

Adalet Bakanlğı 1000 hakim ve savcı alımı ne zaman? Heyecanla beklenen ilanı yayınlandı. Adalet Bakanlığı'na yapılacak 1000 hakim ve savcı alımı ile ilgili detaylar belli oldu. İlgili ilanda yapılan açıklamaya göre, 800 adli yargı hakim ve savcu adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak. Peki, 2021 Adalet Bakanlığı 1000 Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler? İşte haberin detayları....