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Haberler Galeri 1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

Adalet Bakanlğı 1000 hakim ve savcı alımı ne zaman? Heyecanla beklenen ilanı yayınlandı. Adalet Bakanlığı'na yapılacak 1000 hakim ve savcı alımı ile ilgili detaylar belli oldu. İlgili ilanda yapılan açıklamaya göre, 800 adli yargı hakim ve savcu adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak. Peki, 2021 Adalet Bakanlığı 1000 Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler? İşte haberin detayları....

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 17:16
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1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

Adalet Bakanlığı 1000 hakim ve savcı alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı tarafından 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara toplam 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacak. İlgili ilanın yayınlanmasının ardından başvuru tarihi, şartlar ve sınav süreci belli oldu. Peki, 2021 Adalet Bakanlığı 1000 Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı için başvurular, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilecekler. Başvuruların ardından sınav ücreti yatırılarak başvuruların tamamlanması gerekiyor.

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1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 250,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 375,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 500,00 TL'dir. Sınav ücreti, 2-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.

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1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları 01 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Adalet Bakanlığı'nın www.pgm.adalet.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

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1000 hakim ve savcı ilanı: 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,