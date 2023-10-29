100. yılda 100 gemi! İstanbul Boğazı'nda görkemli tören | Başkan Erdoğan çimariva selamı |İşte ekrana yansımayanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu. Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarında gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni topladı. İşte gösterilerden ekrana yansımayanlar...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 18:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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