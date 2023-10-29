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Haberler Galeri 100. yılda 100 gemi! İstanbul Boğazı'nda görkemli tören | Başkan Erdoğan çimariva selamı |İşte ekrana yansımayanlar

100. yılda 100 gemi! İstanbul Boğazı'nda görkemli tören | Başkan Erdoğan çimariva selamı |İşte ekrana yansımayanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu. Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarında gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni topladı. İşte gösterilerden ekrana yansımayanlar...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 18:43
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100. yılda 100 gemi! İstanbul Boğazı’nda görkemli tören | Başkan Erdoğan çimariva selamı |İşte ekrana yansımayanlar

Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde havada, karada ve denizde coşkuyla kutlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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100. yılda 100 gemi! İstanbul Boğazı’nda görkemli tören | Başkan Erdoğan çimariva selamı |İşte ekrana yansımayanlar

İSTANBUL BOĞAZI'NDA UNUTULMAZ ANLAR

İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

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100. yılda 100 gemi! İstanbul Boğazı’nda görkemli tören | Başkan Erdoğan çimariva selamı |İşte ekrana yansımayanlar

Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

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100. yılda 100 gemi! İstanbul Boğazı’nda görkemli tören | Başkan Erdoğan çimariva selamı |İşte ekrana yansımayanlar

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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100. yılda 100 gemi! İstanbul Boğazı’nda görkemli tören | Başkan Erdoğan çimariva selamı |İşte ekrana yansımayanlar

Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu.