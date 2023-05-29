10 maddede 28 Mayıs seçim sonuçları: "Başkan Erdoğan 'siz hepiniz ben tek' dedi"

Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyonun ve Batılı işbirlikçilerin ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattığı 28 Mayıs seçimlerin etkileri sadece Türkiye değil tüm dünyada geniş yankı buldu. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 28 Mayıs seçim sonuçlarını içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı…

Giriş Tarihi: 29.05.2023 08:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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