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10 maddede 28 Mayıs seçim sonuçları: "Başkan Erdoğan 'siz hepiniz ben tek' dedi"

Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyonun ve Batılı işbirlikçilerin ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattığı 28 Mayıs seçimlerin etkileri sadece Türkiye değil tüm dünyada geniş yankı buldu. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok 28 Mayıs seçim sonuçlarını içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un o yazısı…

Giriş Tarihi: 29.05.2023 08:08
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10 maddede 28 Mayıs seçim sonuçları: Başkan Erdoğan ’siz hepiniz ben tek’ dedi

1- Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmasa da artık siyasi alay konusu olan bir lider hâline gelecek. CHP'de kurultay senaryoları bu geceden itibaren konuşulmaya başlanacak.

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10 maddede 28 Mayıs seçim sonuçları: Başkan Erdoğan ’siz hepiniz ben tek’ dedi

2- 6'lı Masa'nın küçük ortakları DEVA, Gelecek, DP ve Saadet toplumda hiçbir tabanı olmadıkları hâlde 38 milletvekili elde etmelerine rağmen siyaseten artık yok hükmünde kabul edilecek.

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10 maddede 28 Mayıs seçim sonuçları: Başkan Erdoğan ’siz hepiniz ben tek’ dedi

3- FETÖ'nün Türkiye'ye dönüş hayali en az bir 5 sene daha ertelenecek.

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10 maddede 28 Mayıs seçim sonuçları: Başkan Erdoğan ’siz hepiniz ben tek’ dedi

4- Muhalif medya ve sosyal medyadaki trolleri, yaşadıkları bu hayal kırıklığını ve travmayı uzun süre atlatamayacak.

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10 maddede 28 Mayıs seçim sonuçları: Başkan Erdoğan ’siz hepiniz ben tek’ dedi

5- PKK/HDP çizgisinin Türk siyasetine yön verme planları artık tamamen rafa kaldırılacak.