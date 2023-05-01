01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? Bugün otobüsler ücretsiz mi? Marmaray, İETT, metro, tramvay...

1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? Bugün otobüsler ücretsiz mi? Marmaray, İETT, metro, tramvay...

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olması sebebiyle vatandaşlar, toplu ulaşımın ücretsiz olup, olmadığını sorguluyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlara hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatil yapma fırsatı çıktı. Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma, köprü ve yol ücretleri ücretsiz olmuştu. Bu noktada toplu ulaşımı kullanancak olanlar, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? sorusunu gündeme getirdi. İşte konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:11
  • 1
  • 9
1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? Bugün otobüsler ücretsiz mi? Marmaray, İETT, metro, tramvay...

"1 Mayıs toplu taşıma bedava mı olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma gününde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, 1 Mayıs'ta toplu ulaşım bedava mı olacak? sorusuna yanıt arama başladı. İşte, haberin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? Bugün otobüsler ücretsiz mi? Marmaray, İETT, metro, tramvay...

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00:00'dan 23.00'e kadar,

  • 3
  • 9
1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? Bugün otobüsler ücretsiz mi? Marmaray, İETT, metro, tramvay...

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

  • 4
  • 9
1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? Bugün otobüsler ücretsiz mi? Marmaray, İETT, metro, tramvay...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edildi.

  • 5
  • 9
1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? Bugün otobüsler ücretsiz mi? Marmaray, İETT, metro, tramvay...

Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.