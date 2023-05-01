1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? Bugün otobüsler ücretsiz mi? Marmaray, İETT, metro, tramvay...

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olması sebebiyle vatandaşlar, toplu ulaşımın ücretsiz olup, olmadığını sorguluyor. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlara hafta sonu ile birlikte 3 günlük tatil yapma fırsatı çıktı. Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma, köprü ve yol ücretleri ücretsiz olmuştu. Bu noktada toplu ulaşımı kullanancak olanlar, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı olacak? sorusunu gündeme getirdi. İşte konuya dair merak edilenler...