A Milli Takım İtalyan basınında geniş yer buldu! Övgü dolu sözler

İtalya Milli Futbol Takımı'nı yakından takip eden İtalyan gazeteciler, Türk Milli Takımı'nın iyi ve güçlü bir ekip olduğu görüşünde birleşirken, Türkiye-İtalya maçı için temkinli yorumlarda bulundu. Corriere della Sera Muhabiri Alessandro Bocci: "Avrupa Şampiyonası başka bir hikaye ve Türkiye güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, İtalya'nın bu gruptaki gerçek rakibi" ifadelerini kullandı. La Gazzetta dello Sport Muhabiri Andrea Elefante ise: "Genelde böyle turnuvalarda grup aşamalarında ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada İtalya'nın şampiyonadaki yolu bakımından ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 15:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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