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A Milli Takım İtalyan basınında geniş yer buldu! Övgü dolu sözler

İtalya Milli Futbol Takımı'nı yakından takip eden İtalyan gazeteciler, Türk Milli Takımı'nın iyi ve güçlü bir ekip olduğu görüşünde birleşirken, Türkiye-İtalya maçı için temkinli yorumlarda bulundu. Corriere della Sera Muhabiri Alessandro Bocci: "Avrupa Şampiyonası başka bir hikaye ve Türkiye güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, İtalya'nın bu gruptaki gerçek rakibi" ifadelerini kullandı. La Gazzetta dello Sport Muhabiri Andrea Elefante ise: "Genelde böyle turnuvalarda grup aşamalarında ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada İtalya'nın şampiyonadaki yolu bakımından ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 15:26
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A Milli Takım İtalyan basınında geniş yer buldu! Övgü dolu sözler

İtalyan gazeteciler, Floransa'daki Coverciano Tesisleri'nde AA muhabirine EURO 2020'yi ve Türkiye-İtalya maçını değerlendirdi.

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A Milli Takım İtalyan basınında geniş yer buldu! Övgü dolu sözler

Corriere della Sera'nın "Gök mavilileri" takip eden muhabiri Alessandro Bocci, İtalya'nın çok iyi bir dönem geçirdiğine işaret ederek, "27 maçtır kaybetmiyor, son 8 maçta da gol yemedi, son 12 maçta ise sadece 1 gol yedi. Ancak Avrupa Şampiyonası başka bir hikaye ve Türkiye güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, İtalya'nın bu gruptaki gerçek rakibi." dedi.

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A Milli Takım İtalyan basınında geniş yer buldu! Övgü dolu sözler

Bocci, Türkiye'nin de iyi durumda olduğunu belirterek, "Türkiye, mart ayından sonraki süreçte iyi sonuçlar aldı ve güçlü oyuncuları var. Ben, (Hakan) Çalhanoğlu'nu çok beğeniyorum. Demiral aynı şekilde ama İtalya'daki iyi stoperlerden belki potansiyelinin altında iş çıkardı. Dolayısıyla zor bir maç olacak ve çok fazla belirsizlik var." diye konuştu.

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A Milli Takım İtalyan basınında geniş yer buldu! Övgü dolu sözler

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin Türkiye'de Galatasaray ile çalışmış olmasının, Türk futbolunu tanıması yönünde bir avantaj olup olmadığı sorulan Bocci, "Evet, belki küçük bir avantaj olabilir. Mancini, Türkiye'den sonra Rusya'ya gitti 3 yıllığına. Bence küçük bir avantajdır bu." yanıtını verdi.

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A Milli Takım İtalyan basınında geniş yer buldu! Övgü dolu sözler

La Gazzetta dello Sport'tan Andrea Elefante de "Türkiye iyi bir takım. Genelde böyle turnuvalarda grup aşamalarında ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada İtalya'nın şampiyonadaki yolu bakımından ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak" değerlendirmesinde bulundu.