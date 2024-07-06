06 Temmuz 2024, Cumartesi
TRT 1 TABİİ CANLI MAÇ İZLE | Hollanda Türkiye maçı kesintisiz, full HD, şifresiz canlı ekranı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde zorlu rakibi Hollanda ile mücadele edecek. Yarı finale yükselmek isteyen A Milli Takım, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Bu önemli maç öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Milli Takım'ın muhtemel kadrosu belli oldu. Hollanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Giriş: 06.07.2024 16:32
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