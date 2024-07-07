Bizim Çocuklar dünya basınını salladı: Türkler başları dik şekilde veda etti
Millilerimiz EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile kozlarını paylaşırken sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla turnuvadan elenen millilerimiz oynadıkları oyunla dünya genelinde kamuoyunun takdirini topladı. Hollanda maçında mağlubiyet sonrası dünya basınında Türkiye'nin oyunu manşetleri süsledi. İşte o sözler...
Giriş: 07.07.2024
11:24
Güncelleme: 07.07.2024
11:34
GAZZETTA: MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ İNANIYOR "Montella'nın Türkiye'si inanıyor, kendi kalesine attığı gol rüyayı söndürüyor. Hollanda yarı finalde. İtalyan koçun takımı Akaydın ile öne geçti, ancak ikinci yarıda Oranje 6 dakika içinde De Vrij ve Muldur'un kendi kalesine attığı gollerle maçı çevirdi: 10 Temmuz'da İngiltere ile karşılaşacaklar.
Hollanda, sonuncusundan tam on yıl sonra büyük bir turnuvada yarı finale yükseldi. 5-6 Temmuz 2014 gecesi, Brezilya Dünya Kupası'nın sürprizi Kosta Rika'yı mağlup etmişti. Bu kez de en ilginç yabancı olan Vincenzo Montella'nın Binbir Gece Türkiye'sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası'nın sondan bir önceki perdesine girdi. Türk stoperin golle ilişkisi almanaklara geçecek cinsten, Verbruggen'i alttan cezalandırmak için soyguncu tarzında yaptığı kafa vuruşu. Ve herkesi 1-0'la dinlenmeye gönderdi."
BILD: ALTI DAKİKA YETTİ
"Hollanda birkaç istisna dışında uzun süre hayal gücünden yoksun kaldı ve neredeyse hiç tehlikeli hareket yapamadı. Keoman devre arasında Weghorst'u oyuna alarak reaksiyon gösterdi ancak Türkiye şansını denedi. Arda Güler serbest vuruşta direği geçmeyi başaramadı. Sonunda iki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu."
KICKER: ÇILGIN YARI FİNAL MÜCADELESİ "Hollanda Türkiye karşısında gerilimi tersine çevirdi. Türkiye uzun süre 1-0 önde götürdüğü çeyrek final maçını Hollanda altı dakika içinde çevirmeyi başardı ve maçın sonunda da daha uzun süre nefes aldı. Hollanda, Türkiye karşısında uzun süre geride kaldı ve sönük bir görüntü çizdi."
TUTTOSPORT: SAMET AKAYDİN ŞAŞIRTTI "Kenan Yıldız denedi, Samet Akaydın şaşırttı: Türkiye geri dönüşte yenildi, Hollanda yarı finalde. Turuncular 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Euro 2024 finalinde yer almak için İngiltere ile oynayacaklar."