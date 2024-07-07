Bizim Çocuklar dünya basınını salladı: Türkler başları dik şekilde veda etti

Hollanda, sonuncusundan tam on yıl sonra büyük bir turnuvada yarı finale yükseldi. 5-6 Temmuz 2014 gecesi, Brezilya Dünya Kupası'nın sürprizi Kosta Rika'yı mağlup etmişti. Bu kez de en ilginç yabancı olan Vincenzo Montella'nın Binbir Gece Türkiye'sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası'nın sondan bir önceki perdesine girdi. Türk stoperin golle ilişkisi almanaklara geçecek cinsten, Verbruggen'i alttan cezalandırmak için soyguncu tarzında yaptığı kafa vuruşu. Ve herkesi 1-0'la dinlenmeye gönderdi."