Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan uygun fiyatlarla araç satışı! Bankalara borçlarını ödemeyen kişilerin araç ve gayrimenkullerine el konuluyor. Satılık gayrimenkul ve araçlar daha sonra bankaların finans birimleri tarafından satışa çıkarılıyor. Satışlarda muhammen bedel üzerinden teklif veriliyor ve açık artırma usulüyle araçlar sahiplerini buluyor. Araçlar arasında Audi, BMW, Renault, Skoda gibi markalar bulunuyor. İşte; Ziraat Bankası ve Vakıfbank araç satışının detayları!