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Haberler Galeri Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…

Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan uygun fiyatlarla araç satışı! Bankalara borçlarını ödemeyen kişilerin araç ve gayrimenkullerine el konuluyor. Satılık gayrimenkul ve araçlar daha sonra bankaların finans birimleri tarafından satışa çıkarılıyor. Satışlarda muhammen bedel üzerinden teklif veriliyor ve açık artırma usulüyle araçlar sahiplerini buluyor. Araçlar arasında Audi, BMW, Renault, Skoda gibi markalar bulunuyor. İşte; Ziraat Bankası ve Vakıfbank araç satışının detayları!

Giriş Tarihi: 02.11.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 16:25
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Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan araç satışına yoğun ilgi sürüyor. Bankalar haczettiği araçları düşük fiyatlarla satışa çıkarıyor. Çekilen kredilerle alınan bankalar, borcunu ödemeyen gayrimenkul ve araçlara el koyuyor. Bu mallar uygun fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Muhammen bedel üzerinden vatandaşlar teklif verebiliyor. İşte; Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın satışta olan araçları!

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Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…

ZİRAAT BANKASI'NDA SATILAN ARAÇLAR!

VOLKSWAGEN PASSAT 2012 Ankara 205.000 TL

SSANGYONG KORANDO 2015 İstanbul 130.000 TL

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Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…

AUDI A4 2013 Ankara 252.000 TL

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Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…

RENAULT LATITUDE 2012 Ankara 115.000 TL

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Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…

VAKIFBANK'TA SATIŞA ÇIKAN ARAÇLAR!

AUDI A3 2015 İstanbul 242.000 TL

BMW 2014 Ankara 418.000 TL