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Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından düğmeye bastı. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını düşüren Ziraat Bankası ve Vakıfbank, müşterilerine de ekstra avantajlar sağlayacağını duyurdu. Bir önceki faiz hamlesinde de Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizlerini düşürmüştü. Dün alınan karar hafta başından itibaren uygulanmaya başlayacak. Özel bankaların da daha fazla sorumluluk alarak faizleri düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. İş Bankası özel bankalar içinde ilk adımı atan banka olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın PPK toplantısının ardından duyurduğu yeni faiz oranının ardından İş Bankası konut kredisi faiz oranını 1,17'ye çekerek kamu bankalarının ardından en uygun konut kredisi veren banka pozisyonuna geçti. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:20
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Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası faiz indirim kararı aldı. Kamu bankaları faiz indiriminde ihtiyaç kredisini tercih ederken, İş Bankası konut kredisi faizinde indirime gitti. İş Bankası yaptığı hamle ile en uygun konut kredisi veren özel banka pozisyonuna geçerken, kamu bankalarının ardından da ilk sırayı aldı. Özel bankaların hafta içerisinde daha fazla sorumluluk alarak tüm kredi türlerinde çeşitli indirimler yapması bekleniyor. Faizlerin düşmesiyle özellikle otomotiv ve inşaat sektörü hareketlendi. İşte güncel kredi faiz oranları ve son durum...

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Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar?

MERKEZ BANKASI'NDAN İKİ AYDA 750 BAZ PUAN İNDİRİM

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve gelir gelmez faizlere sert bir darbe vurdu. Çetinkaya döneminde faiz indirimine yanaşmayan Merkez Bankası 2 ayda faizi yüzde 24'ten 16,50 seviyesine indirdi. Faiz indirimi piyasalara olumlu yansırken, enflasyon da gerilemeye başladı.

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Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar?

DOLAR TEZİ ÇÖKTÜ

Olası faiz indiriminde doların kontrolden çıkacağını ve spekülatif artışlar yaşanacağını iddia eden uzmanların tezi çöktü. 750 baz puanlık faiz indirimi doları tetiklemezken, döviz kurlarında sert düşüşler gözlendi. Enflasyonun gerilemesi, ihracatın artması, iç piyasanın rahatlaması faiz indiriminin olumlu etkileri olarak görülüyor.

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Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar?

BANKALARDAN ART ARDA FAİZ İNDİRİM KARARLARI

Geçtiğimiz ay 425, bu ay 325 baz puan faiz indirimi ile rahatlayan bankalar, ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faizlerini düşürmeye başladı. Kamu bankaları konut kredisini 0,99 oranından verirken, özel bankalarda da oranlar 1,17 seviyesine kadar gerilemiş durumda.

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Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar?

İhtiyaç ve taşıt kredisi faizleri konut kredisine nazaran daha yavaş gerilese de, faiz indiriminin ardından o alanlarda da sert düşüşler bekleniyor. Bunun sinyalini yine ilk olarak Ziraat Bankası ve Vakıfbank verdi. İki kamu bankası da ihtiyaç kredilerinde kendi müşterileri ve tüm müşteriler için seçenekler oluşturdu.