Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar?

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından düğmeye bastı. İhtiyaç kredisi faiz oranlarını düşüren Ziraat Bankası ve Vakıfbank, müşterilerine de ekstra avantajlar sağlayacağını duyurdu. Bir önceki faiz hamlesinde de Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizlerini düşürmüştü. Dün alınan karar hafta başından itibaren uygulanmaya başlayacak. Özel bankaların da daha fazla sorumluluk alarak faizleri düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. İş Bankası özel bankalar içinde ilk adımı atan banka olarak dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın PPK toplantısının ardından duyurduğu yeni faiz oranının ardından İş Bankası konut kredisi faiz oranını 1,17'ye çekerek kamu bankalarının ardından en uygun konut kredisi veren banka pozisyonuna geçti. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük ihtiyaç ve taşıt kredi faizi ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





