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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç?

Kredi faiz indirimleri tüm hızıyla sürüyor. Merkez Bankası'nın son üç toplantısında düzenli olarak politika faizini düşürmesiyle bankaların eli rahatladı. Temmuz ayında yüzde 24 olan politika faizi, Ekim ayındaki kritik toplantıda yapılan son indirimle yüzde 14'e düştü. Merkez Bankası son PPK toplantısını 12 Aralık günü gerçekleştirecek. Beklenti, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12 seviyesine çekmesi. Bankalar beklentiler ışığında konut kredisi başta olmak üzere ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde daha büyük adımlar atmaya başladı. Yüzde 1'in üzerinde sıralanan bankalar konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekmeye başladı. İki özel banka konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekerken, iki özel katılım bankası da kar oranını yüzde 1'in altına düşürdü. Bu hamlelerin ardından gözler kamu bankalarına çevrildi. Konut satışlarının patlamasında büyük pay sahibi olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank uzun süredir 0,99 oranıyla diğer bankalardan çok daha avantajlı kredi imkanı sunuyordu. Ancak diğer bankaların da bu orana inmesi kamu bankalarının sorumluluğunu arttırdı. Peki, Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 12:35
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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç?

Özel bankaların faiz indirim atakları sürüyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e çekmesinin ardından özel bankalar, kamu bankalarını iyice zorlamaya başladı. Kamu bankaları ile özel bankalar arasında kredi verme yarışı başlarken, konut kredisinde kamu bankaları 0,99 oran nedeniyle avantajlıydı. Kamu bankalarına 200 bin kişi başvururken, 150 bin kişiye ipotekli konut satışı için gerekli kredi verildi. Özel bankaların bazıları kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ederken, bazıları ise kamu bankalarıyla rekabet edebilmek için faiz oranlarında cesur adımlar attı. TEB ve İNG Türkiye kredi faiz oranlarını yüzde1'in altına çekti. İNG Türkiye 0,98 faiz oranı ile en düşük faizle konut kredisi veren banka oldu. Ayrıca 0,99 ihtiyaç kredisi faiz oranını da uygulamaya alan İNG Türkiye bu alanda da en uygun koşulları sağladı. TEB ve İNG Türkiye'nin adımları gözleri kamu bankalarına çevirdi. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları ve güncel faiz oranları...

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç?

İNG TÜRKİYE EN UYGUN KREDİ VEREN BANKA OLDU

İNG Türkiye hafta başında attığı dev adımla konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekti. 0,98 faiz oranını uygulamaya alan İNG Türkiye konut kredisini en uygun şekilde veren banka oldu. İhtiyaç kredisi faiz oranını da 0,99 olarak belirleyen İNG Türkiye, yüzde 1'in altında ihtiyaç kredisi veren tek banka pozisyonunda. Bankanın taşıt kredisi faiz oranı ise sıfır araçlarda 1,21 olarak uygulanıyor.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç?

TEB'DEN DE 0,99 ATAĞI

Türkiye'nin en uygun koşullarla kredi veren bankalarından olan TEB, Merkez Bankası'nın her hamlesinin ardından faizini kademeli olarak düşürdü. TEB, son olarak konut kredisi faiz oranını 0,99'a çekti. İNG Türkiye'nin ardından yüzde 1'in altında faizle konut kredisi veren ikinci özel banka oldu. TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,08 olarak belirlenirken, taşıt kredisi faiz oranı ise sıfır otomobil alımlarında 1,18 olarak uygulanıyor.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç?

KUVEYT TÜRK VE TÜRKİYE FİNANS'TAN YÜZDE 1'İN ALTINDA KAR ORANI İLE KREDİ

Katılım bankası olarak Türkiye'de yer alan iki özel bankadan da atak geldi. Kar oranını düşüren katılım bankaları konut kredisi kullanımlarında büyük ilgi görüyor. Kuveyt Türk konut kredisi kar oranını 0,98, Türkiye Finans ise 0,99 olarak uyguluyor.

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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç?

GÖZLER KAMU BANKALARINA ÇEVRİLDİ!

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankalara ait katılım şubeleri sorumluluk alarak faiz ve kar oranlarını yüzde 1'in altına çekmişti. Yaklaşık 3 aydır 0,99 faiz oranını uygulayan devlet bankaları bir başka indirime ise gitmedi. Özel bankaların hamleleri gözleri devlet bankalarına çevirdi.