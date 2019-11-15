Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç?

Kredi faiz indirimleri tüm hızıyla sürüyor. Merkez Bankası'nın son üç toplantısında düzenli olarak politika faizini düşürmesiyle bankaların eli rahatladı. Temmuz ayında yüzde 24 olan politika faizi, Ekim ayındaki kritik toplantıda yapılan son indirimle yüzde 14'e düştü. Merkez Bankası son PPK toplantısını 12 Aralık günü gerçekleştirecek. Beklenti, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12 seviyesine çekmesi. Bankalar beklentiler ışığında konut kredisi başta olmak üzere ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde daha büyük adımlar atmaya başladı. Yüzde 1'in üzerinde sıralanan bankalar konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekmeye başladı. İki özel banka konut kredisi faiz oranını yüzde 1'in altına çekerken, iki özel katılım bankası da kar oranını yüzde 1'in altına düşürdü. Bu hamlelerin ardından gözler kamu bankalarına çevrildi. Konut satışlarının patlamasında büyük pay sahibi olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank uzun süredir 0,99 oranıyla diğer bankalardan çok daha avantajlı kredi imkanı sunuyordu. Ancak diğer bankaların da bu orana inmesi kamu bankalarının sorumluluğunu arttırdı. Peki, Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faizi ne zaman düşecek? İNG, TEB, Yapıkredi konut kredisi faiz oranı kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 12:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





