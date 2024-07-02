Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise... 

2024 Temmuz ayı SED yardımı ödemeleri büyük bir merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları için geri sayım başlamış durumda. TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları da netleşecek. Peki, zamlı SED ödemeleri ne kadar oldu ve yüzde kaç arttı? İşte, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için 2024 yılı SED yardımı ücretleri ile ilgili detaylar...