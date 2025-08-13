Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

BU İLK TEKLİF

Hükümet teklifini açıkladı. Tabii ki bu ilk teklif. Dolayısıyla 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, son 6 ayı için yüzde 6. 2027 yılı için ilk ay yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4.

Hükümet burada enflasyon hedefine göre bir oran öngörüyor. Aslında bu yüzde 10 ve yüzde 6'ya baktığımız zaman kamu işçisine 2026 yılında verilen teklifin hemen hemen aynısı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, bununla birlikte sadece bu teklifle birlikte en düşük memur maaşı ne kadar olur? En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olur?