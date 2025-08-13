13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber'de anlattı

Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber'de anlattı

Hükümet memur ve memur emeklilerine 2026 ilk 6 ay için yüzde 10 zam teklifi sundu. Peki, toplu sözleşme görüşmesinde bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bu rakamlara göre yeni maaşlar ne kadar olacak? Hükümet ikinci teklif verecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.08.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 12:26
Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2026 ve 2027'de alacakları zam oranına çevrildi.

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'in ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etti.

Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

Verilen teklife göre maaşlar ne kadar olacak? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Teklif revize edilir mi? Anlaşma olmazsa ne olacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

Önümüzdeki iki yıl için 6,5 milyona varan memur ve memur emeklisi için bu görüşmeler hayati öneme sahip. Öncelikle memurların teklifine bakalım. İlk 6 ay için yüzde 25, ikinci 6 ay için yüzde 20 teklifinde bulunmuşlardı.

ZAM TEKLİFİ REVİZE EDİLİR Mİ?
Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

BU İLK TEKLİF

Hükümet teklifini açıkladı. Tabii ki bu ilk teklif. Dolayısıyla 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, son 6 ayı için yüzde 6. 2027 yılı için ilk ay yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4.

Hükümet burada enflasyon hedefine göre bir oran öngörüyor. Aslında bu yüzde 10 ve yüzde 6'ya baktığımız zaman kamu işçisine 2026 yılında verilen teklifin hemen hemen aynısı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, bununla birlikte sadece bu teklifle birlikte en düşük memur maaşı ne kadar olur? En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olur?

Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 43 bin 500 lira civarında olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 50 bin 500 TL'ye yükselmişti. En düşük emekli maaşı 19 bin 616 TL'den 22 bin 670 TL'ye yükseldi.

Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

Dolayısıyla hükümetin ilk teklifini sadece ilk teklifini baz aldığımız zaman yüzde 10'luk artışı göz önünde bulundurduğumuz zaman memurların en düşük maaşı 55 bin 550 lira, yüzde 6'lık artış olduğunda 58 bin 884 TL'ye ulaşacak.

En düşük emekli maaşı yüzde 10'luk bir artışla 24 bin 937 lira olacak. İkinci 6 ayda yüzde 6'lık artışla 26 bin 434 TL olacak.

Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

İKİNCİ TEKLİF GELECEK Mİ?

Ancak bu teklifle sınırlı değil. Önümüzdeki günlerde hükümetin ikinci bir teklifte bulunmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu oranların artacağını söyleyebiliriz. Yine memur kesiminin buna şerh koyacağını ve dolayısıyla kamu görevlileri hakem heyetine gideceğini söyleyebiliriz. Orada da artışlar olması hakem heyetinin takdirinde olan bir durum.

Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümetin ikinci teklifte bulunması kuvvetle muhtemel. İkinci tekliften sonra anlaşma olmazsa ki anlaşma olmayacağı öngörülüyor. Şu andaki durum onu gösteriyor. Anlaşma olmadığı takdirde kamu görevlileri hakem kuruluna gidilecek. Kurula baktığımız zaman 11 üyeden oluşuyor. 11 üyenin 4'ü memur görevlilerini temsil eden 7'si de işveren kesimi temsil eden üyelerden oluşuyor. Bunların vereceği karar zaten toplu sözleşme hükmünde ve kesin bir karar olacak.

Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber’de anlattı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN