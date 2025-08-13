13 Ağustos 2025, Çarşamba
Zam teklifi revize edilir mi? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? A Haber'de anlattı
Hükümet memur ve memur emeklilerine 2026 ilk 6 ay için yüzde 10 zam teklifi sundu. Peki, toplu sözleşme görüşmesinde bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bu rakamlara göre yeni maaşlar ne kadar olacak? Hükümet ikinci teklif verecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
