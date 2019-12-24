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Yüzde 50 kira desteği müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı... Kira desteği nasıl alınır?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında birbirinden önemli gelişmeler yer aldı. Yürürlüğe giren düzenlemeler arasında yüzde 50 kira desteği de bulunuyor. En çok ilgi çeken haberlerin başını çeken kira desteği ile ilgili bilgiler merakla araştırılıyor. Peki, kira desteği nasıl alınır? İşte yüzde 50 kira desteği ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:46
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Yüzde 50 kira desteği müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı... Kira desteği nasıl alınır?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında birçok düzenlemeye yer verildi. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunların arasında yüzde 50 kira desteği ile ilgili düzenleme de yer aldı. Dikkat çeken haberin detayları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, yüzde 50 kira desteği kimlere verilecek? Şartlar neler, başvurular nasıl yapılacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan haberin detayları...

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Yüzde 50 kira desteği müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı... Kira desteği nasıl alınır?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile; "üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle" desteklenecek.

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Yüzde 50 kira desteği müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı... Kira desteği nasıl alınır?

Buna göre;

-Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için destek miktarı 3 TL/ton/ay,

-Pamuk için destek miktarı 7 TL/ton/ay

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Yüzde 50 kira desteği müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı... Kira desteği nasıl alınır?

-Fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, antepfıstığı, kuru üzüm, kuru incir 10 TL'yi geçmemek üzere, kira ücretinin yüzde 50'si oranında kira desteği verilecek.

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Yüzde 50 kira desteği müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı... Kira desteği nasıl alınır?

Kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak.