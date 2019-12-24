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Yüzde 50 kira desteği müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı... Kira desteği nasıl alınır?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında birbirinden önemli gelişmeler yer aldı. Yürürlüğe giren düzenlemeler arasında yüzde 50 kira desteği de bulunuyor. En çok ilgi çeken haberlerin başını çeken kira desteği ile ilgili bilgiler merakla araştırılıyor. Peki, kira desteği nasıl alınır? İşte yüzde 50 kira desteği ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 11:46
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