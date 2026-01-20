Yıllardır böylesi yaşanmadı! Altın ve gümüşe ne oluyor? 7 bin TL bandı kapıda

Dünya genelinde tırmanan jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler, altın ve gümüş fiyatlarını zirveye taşıdı. Altının onsu 4 bin 700 dolarla, gram altın ise 6 bin 600 TL ile tarihi rekorlarını tazelerken; piyasalardaki bu sert yükselişi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Haber moderatörü Merve Özkan "Sabah Ajansı" programında detaylandırdı.

JEOPOLİTİK KAOS VE TİCARET SAVAŞLARI PİYASALARI TETİKLEDİ

Küresel piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu mesele sadece Trump'ın 'o topraklar bizimdir' demesiyle kalmadı, bir ticaret savaşına dönüşmeye başladı. 8 tane NATO ülkesini ek vergilerle tehdit etmesiyle para güvenli bir liman arıyor, o da değerli madenler oluyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın içinden geçtiği kaotik sürecin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirten Erdem, "İsrail ve İran arasındaki gerilim döneminde 3 bin 500 dolar geçilememişti, şimdi ise ons altın bin dolar artarak 4 bin 700 dolara ulaştı" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.