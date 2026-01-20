Yıllardır böylesi yaşanmadı! Altın ve gümüşe ne oluyor? 7 bin TL bandı kapıda
Jeopolitik gerilimler ve küresel ticaret savaşları, yatırımcıyı güvenli limanlara yöneltti. Altının onsu 4 bin 700 doları, gram altın 6 bin 600 TL'yi aşarak tarihi rekor kırarken; Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de yaptığı değerlendirmede ilk çeyrekte gram altında 7 bin lira bandının görülebileceğine dikkat çekti.
Dünya genelinde tırmanan jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler, altın ve gümüş fiyatlarını zirveye taşıdı. Altının onsu 4 bin 700 dolarla, gram altın ise 6 bin 600 TL ile tarihi rekorlarını tazelerken; piyasalardaki bu sert yükselişi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Haber moderatörü Merve Özkan "Sabah Ajansı" programında detaylandırdı.
JEOPOLİTİK KAOS VE TİCARET SAVAŞLARI PİYASALARI TETİKLEDİ
Küresel piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu mesele sadece Trump'ın 'o topraklar bizimdir' demesiyle kalmadı, bir ticaret savaşına dönüşmeye başladı. 8 tane NATO ülkesini ek vergilerle tehdit etmesiyle para güvenli bir liman arıyor, o da değerli madenler oluyor" ifadelerini kullandı.
Dünyanın içinden geçtiği kaotik sürecin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirten Erdem, "İsrail ve İran arasındaki gerilim döneminde 3 bin 500 dolar geçilememişti, şimdi ise ons altın bin dolar artarak 4 bin 700 dolara ulaştı" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koydu.
GRAM ALTINDA 20 GÜNDE 600 LİRALIK SIÇRAMA
Altının iç piyasadaki performansına değinen Faruk Erdem, "Yılbaşında 2025'i 6 bin lirayla kapatırız demiştik ve öyle de kapattık. Ancak sadece 20 günlük süreçte 500-600 liralık bir artıştan bahsediyoruz. Bu hız kesilmiyor" şeklinde konuştu. Yükselişin tarihi seviyelerde olduğunu vurgulayan Erdem, "4 bin 700 dolar ons için, 6 bin 600 lira ise gram altın için tarihi seviyelerdir. 70'li yılların sonundan bu yana belki de ilk kez bu kadar kısa sürede böyle bir artış görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.
"İLK ÇEYREKTE 7 BİN LİRA BANDI GÖRÜLEBİLİR"
Haber moderatörü Merve Özkan'ın, "Kısa süre sonra 7 bini görecek gibiyiz" yorumu üzerine Faruk Erdem, "Öyle gözüküyor, ilk çeyrekte bu hızla giderse 7 bin lira bandını görebiliriz. Gümüşte de benzer bir tablo var, 130 lirayı geçmiş durumda ve 200 lirayı görebileceği konuşuluyor" dedi. Yatırımcıları kâr satışları konusunda da uyaran Erdem, "Alım satım arasında ciddi bir makas var, yatırımcının çok dikkatli olması lazım. Her alınan ürün kazandırabilir ama kısa vadeli hareketlerde dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.
BORSA VE MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ
Değerli madenlerin yanı sıra sermaye piyasalarına da dikkat çeken Faruk Erdem, "Bu yıl biraz borsanın yılı olacak gibi görünüyor. Borsa bir yıllık kaybını son 15 günde geri aldı. Kısa ve orta vadede 13-14 bin puanlar hedef olarak gözüküyor" dedi. Ayrıca Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu toplantısına atıfta bulunan Erdem, "Merkez Bankamızdan 150 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor, bu da altını besleyecek unsurlardan biri olacaktır" sözleriyle piyasalardaki beklentiyi aktardı.