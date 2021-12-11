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Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...
Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Kovid-19 salgını ve çip krizi derken sıfır otomobil fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Yeni yıla girmemize kısa süre kala sıfır araba almak isteyen vatandaşlar, güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Firmalar ise yeni yıl öncesi fiyat listesinde güncelleme yaptığını duyurdu. Peki, Skoda,Nissan, Volkswagen, Honda, Peugeot, Seat, Dacia, Toyoa, Renault, Kia, Hyundai, Fiat sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...