Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...

FIAT SATIŞ LİDERLİĞİNDE

ODD verilerine göre, bir önceki ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 9 bin 568 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 8 bin 187 satışla Renault ve 4 bin 999 satışla da Peugeot takip etti. Toyota 4 bin 662 satışla dördüncü ve Citroen de 4 bin 187 satışla sıralamada beşinci oldu. Büyük markalara gelen zamlar sonrası 200 bin liranın altında araç kalmadı.

İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları: