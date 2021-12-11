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Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...

Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Kovid-19 salgını ve çip krizi derken sıfır otomobil fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Yeni yıla girmemize kısa süre kala sıfır araba almak isteyen vatandaşlar, güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Firmalar ise yeni yıl öncesi fiyat listesinde güncelleme yaptığını duyurdu. Peki, Skoda,Nissan, Volkswagen, Honda, Peugeot, Seat, Dacia, Toyoa, Renault, Kia, Hyundai, Fiat sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 12:24
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Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...

Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Otomobil firmaları tarafından yayımlanan yeni fiyat listesine göre, 200 bin liranın altında arama kalamzken, araç fiyatlarına da zam yapıldığı bildirildi. Peki, Skoda, Nissan, Volkswagen, Honda, Peugeot, Seat, Dacia, Toyoa, Renault, Kia, Hyundai, Fiat sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

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Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...

OTOMOBİL SATIŞLARI NASIL

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) elde edilen verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 24,9 azalışla 60 bin 216 oldu.

Milliyet'in haberine göre, 2021 yılının kasım ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 9.2 artarak 17 bin 234 seviyesinde gerçekleşti.

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Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...

FIAT SATIŞ LİDERLİĞİNDE

ODD verilerine göre, bir önceki ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 9 bin 568 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 8 bin 187 satışla Renault ve 4 bin 999 satışla da Peugeot takip etti. Toyota 4 bin 662 satışla dördüncü ve Citroen de 4 bin 187 satışla sıralamada beşinci oldu. Büyük markalara gelen zamlar sonrası 200 bin liranın altında araç kalmadı.

İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları:

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Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...

SKODA
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 469 bin 900 liradan satılıyor. Aynı aracın fiyatı 2 hafta önce 344 bin 900 liraydı.

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Yeni yıl öncesinde fiyat listesi güncellendi! Sıfır otomobil fiyatları ne kadar oldu? Renault, Fiat, Volkswagen, Dacia...

NISSAN
Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia tavsiye edilen kampanyalı liste fiyatı 380 bin lira. Micra, kasım ayı sonunda 235 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla satılıyordu. 2 hafta içerisinde yaşanan fiyat artışı 145 bin lirayı buldu.