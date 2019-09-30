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Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi

Emekli aylıklarını hesaplama sisteminde değişiklik isteği geldi. Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sisteminin yerine bütün dönemleri içeren tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini istiyor. Peki, yeni sistemle birlikte emeklilerin hayatlarında neler değişecek? Emeklilerin beklediği yeni sistem neler getiriyor? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haberleri ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 04:21 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 08:12
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Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi

Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini talep ediyor.

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Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, aylıkların hesaplanmasında 'karma sistem' uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade ederek,

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Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi

"2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür.

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Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi

Bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir" dedi.

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Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi

Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini belirten Ergün, şunları kaydetti: