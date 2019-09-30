Yeni sistemle emekliye yüksek maaş formülü! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi

Emekli aylıklarını hesaplama sisteminde değişiklik isteği geldi. Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sisteminin yerine bütün dönemleri içeren tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini istiyor. Peki, yeni sistemle birlikte emeklilerin hayatlarında neler değişecek? Emeklilerin beklediği yeni sistem neler getiriyor? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haberleri ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...