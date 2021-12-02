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Yeni destek paketi müjdesi | Başkan Erdoğan'ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları belli oldu!
Yeni destek paketi başvuru | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, imalat sektörü ve istihdama yönelik müjdesini verdiği destek paketi binlerce firmaya nefes aldıracak. İlave İstihdam Destek Programı ile 10-50 kişi çalıştıran işletmeler devlet bankalarıyla imzalayacakları işe alım taahhütleriyle bu destekten yararlanabilecek.
Giriş Tarihi: 02.12.2021 08:17Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 08:17