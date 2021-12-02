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Haberler Galeri Yeni destek paketi müjdesi | Başkan Erdoğan'ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları belli oldu!

Yeni destek paketi müjdesi | Başkan Erdoğan'ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları belli oldu!

Yeni destek paketi başvuru | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, imalat sektörü ve istihdama yönelik müjdesini verdiği destek paketi binlerce firmaya nefes aldıracak. İlave İstihdam Destek Programı ile 10-50 kişi çalıştıran işletmeler devlet bankalarıyla imzalayacakları işe alım taahhütleriyle bu destekten yararlanabilecek.

Giriş Tarihi: 02.12.2021 08:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 08:17
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Yeni destek paketi müjdesi | Başkan Erdoğan’ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları belli oldu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, imalat sektörü ve istihdama yönelik müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni destek paketi müjdesi | Başkan Erdoğan’ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları belli oldu!

BİRİNCİ PAKETLE 12.5 MİLYARLIK KREDİ HACMİ
KGF bugüne kadar 1 milyon 282 bin firmaya 636.8 milyar lira ticari krediye karşılık 550 milyar lira kefalet sağladı. Başkan Erdoğan, Fon aracılığıyla iki yeni destek programının başlatılacağını duyurdu.

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Yeni destek paketi müjdesi | Başkan Erdoğan’ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları belli oldu!

İki paketin ayrıntıları şöyle; İlave İstihdam Destek Paketi ile 12.5 milyar lira kredi, 10 milyar lira da kefalet hacmi oluşacak. Bu paketle 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan için azami 100 bin lira KGF kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlanıyor.

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Yeni destek paketi müjdesi | Başkan Erdoğan’ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları belli oldu!

Bu paketten faydalanmak isteyen işletmelerimizin 12 ay boyunca ödediği SGK işçi ve işveren payları, İŞKUR aracılığıyla kredi taksit faizlerinden düşülüyor.

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Yeni destek paketi müjdesi | Başkan Erdoğan’ın müjdelediği destek paketinin ayrıntıları belli oldu!

Böylece yeni istihdam yaratan işletmelerimize faizsiz kredi imkânı sunuluyor. Kısa sürede 13 bin firmamızın bu krediden faydalanmaları sağlanarak 55 bin yeni istihdamın önü açılıyor. Bu proje tamamlandığında 125 binin üzerinde ilave istihdam rakamına ulaşılacak.