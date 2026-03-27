Altın yükselecek mi? Uzman uyardı: Gram altından uzak durun!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 11:49 Son Güncelleme: 27 Mart 2026 11:56 ahaber.com.tr - Özel Haber

Donald Trump'ın uluslararası piyasalarda yankı uyandıran saldırıları erteleme açıklamasının ardından, altın fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Kapalıçarşı'da piyasanın nabzını tutan A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, altındaki son durumu ve yatırımcıların izlemesi gereken stratejileri değerlendirdi. Uzman isim, özellikle alım-satım makasındaki tehlikeye dikkat çekerek yatırımcıları gram altından uzak durmaları konusunda uyardı.

Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber ekranlarında altın piyasasının durumu hakkında konuştu. Gelişmeleri teknik açıdan değerlendiren Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, "Trump tam son noktada müdahale etti, 4.350 ons önemli bir kritik seviyeydi. Sonuçta Amerika'nın 39 trilyon dış ticaret açığının yüzde 2'si altın olduğu için altının düşmesi tabii ki işine gelmiyor." ifadelerini kullandı. UZMAN İSİM UYARDI: GRAM ALTINDAN UZAK DURUN!

"SÜREYİ UZATINCA PİYASA NEFES ALDI" Küresel fonların ve petrol fiyatlarının altın üzerindeki etkisine değinen Kapukaya, "Petrol 107 dolardı, tam o seviyede müdahale etti çünkü süre dolmuştu. Süreyi uzatınca piyasa bir nefes aldı. Petrolde bir 7 dolar aşağıya satış geldi, altın da 130 ons kadar yukarı gitti. Şu anda baktığınız zaman gram altın dün 6.460 lira seviyelerine kadar düşmüştü, şu anda 6.600 seviyesinde işlem görüyor." şeklinde konuştu.

YATIRIMCIYA "GRAM ALTIN" UYARISI: CİDDİ MAKAS FARKINA DİKKAT! Önümüzdeki günlerde gram altında talebin yavaş yavaş düşeceğini öngören Kapukaya, yatırımcıları alış ve satış fiyatları arasındaki makas farkı (spread) konusunda net bir dille uyararak, "Vatandaşa şunu söylüyoruz; gramdan biraz uzak kalın, çok ciddi marjlar var. Beş tane çeyrek aldığınızı düşünün örnek, bir tane Ata lirası alsanız aradaki fark 12,5 TL. Beş çeyrekte 12,5 TL işçilik var, bir Ata lirada 1 TL işçilik var. Burada 22 ayar, 24 ayar riski çok az olmasından dolayı 22 ve 24 ayarı öneriyorum." sözleriyle yatırımcıları daha düşük maliyetli seçeneklere yönlendirdi.

YIL SONU BEKLENTİSİ NE? Önümüzdeki hafta piyasadaki makas aralıklarının kapanmasını beklediğini ancak kısa vadeli borç ödemesi olanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kapukaya, "Önümüzdeki hafta dediğim gibi Trump'ın ağzından çıkacak kelimelerle inişli çıkışlı hareketler devam edecek. Dünyadaki bütün fonlar şu anda tetikte beklemekte. Dünyanın genel borcu şu anda aslına bakarsanız dolar, hepsinin elinde altın var. Dünyadaki fonlar altın seviyelerini yavaş yavaş aşağı çekecektir diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SABIRLI OLUN, PANİĞE KAPILMAYIN" Orta ve uzun vadeli beklentilerini de paylaşan Kapukaya, "Demek ki Kurban Bayramı'na doğru, mayısa doğru altında çok ciddi rakamlar görebiliriz. Gramda 5.500, 5.700'ler TL bazında, yukarıda göreceği maksimum bu sene içinde 7.500, 7.800 seviyesini biz bekliyoruz. Ama özellikle gramdan uzak kalsınlar çünkü çok ciddi zarar ederler. Sabırlı olsunlar, paniğe gelmesinler." diyerek yatırımcılara soğukkanlı kalma çağrısında bulundu.