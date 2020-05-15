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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Fahiş bilete geçit yok! Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yoluyla yolcu taşımacılığında tavan fiyat belirledi. 101 kilometrelik seyahat 100 lirayı aşamayacak. En uzun mesafede ise tavan 500 lira. Peki, otobüs bileti fiyatları ne kadar? İşte kilometreye göre otobüs fiyatları listesi.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 10:29
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Fahiş bilete geçit yok! Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?

Kara yoluyla yolcu taşımacılığında corona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, firmaların artan maliyetlerini de dikkate alarak tavan ücret tarifesi oluşturdu. 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak tavan fiyatlar, mesafeye göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100, 301-350 kilometre arası 150, 626- 700 kilometre arası 175, 701-800 kilometre arası 200, 901-1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Fahiş bilete geçit yok! Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?

2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak. Tavan ücret tarifesi KDV dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Fahiş bilete geçit yok! Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Fahiş bilete geçit yok! Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Fahiş bilete geçit yok! Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?