Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Fahiş bilete geçit yok! Otobüs bileti fiyatları ne kadar oldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yoluyla yolcu taşımacılığında tavan fiyat belirledi. 101 kilometrelik seyahat 100 lirayı aşamayacak. En uzun mesafede ise tavan 500 lira. Peki, otobüs bileti fiyatları ne kadar? İşte kilometreye göre otobüs fiyatları listesi.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL