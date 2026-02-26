Ucuz ete kasap ve lokantalar çöktü: Reyonlar ‘eş dost’ yöntemiyle dakikalar içinde boşalıyor

Ramazan ayı boyunca vatandaşın sofrası şenlensin diye fiyatı sabitlenen ucuz ete fırsatçılar musallat oldu. Marketlerdeki 2 kilo sınırını "eş-dost" yöntemiyle delip reyonları saniyeler içinde kurutan kasap ve restoran sahipleri vatandaşı mağdur etti. Uzmanlardan stokçulara karşı "kimlikli satış" önerisi gelirken, ucuz et oyununun perde arkası pes dedirtti.

Ramazan ayı boyunca vatandaşın sofrası şenlensin diye sabitlenen et fiyatları fırsatçıların hedefi oldu. Dana kıymanın 485, kuşbaşının ise 535 liradan satışa sunulduğu marketlerde, 2 kilogramlık sınıra rağmen reyonlar dakikalar içinde boşalıyor. Vatandaş ucuz ete ulaşmak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girerken, stokları tüketenlerin ise uygun fiyatlı eti kendi işletmelerinde kullanmak isteyen bazı kasap ve restoran sahipleri olduğu iddia edildi.

REYONLAR BOŞ, VATANDAŞ MAĞDUR Et fiyatlarındaki sabitleme kararı sonrası marketlerde yaşanan yoğunluğu yerinde inceleyen ATV muhabiri Şükran Uslu, "Ramazan ayı boyunca kıymanın kilosu 485 liradan, kuşbaşının kilosu ise 535 liradan satılıyor. Et satışında 2 kilo sınırı var ancak buna rağmen müşteriler sabah markete gitse bile tezgahlarda et bulamıyor" ifadelerini kullandı. Durumun bir arz probleminden kaynaklanmadığını vurgulayan Uslu, "Bunun nedeni stok sıkıntısı değil, Ramazan fırsatçılarıdır" sözleriyle reyonlardaki boşluğun perde arkasına ışık tuttu. UCUZ ETE KASAP VE LOKANTALAR ÇÖKTÜ

EŞ-DOST YÖNTEMİYLE KOTA OYUNU Piyasa değerinin altındaki eti kendi dükkanlarına taşımak isteyen işletmecilerin başvurduğu yöntemler ise pes dedirtti. Konuyla ilgili görüş bildiren sektör temsilcileri, "Bazı kasap ve restoran sahipleri uygun fiyata et alabilmek için markete eşini, dostunu, hatta çocuğunu gönderiyor. Bir kişi alıp çıkıyor, ardından diğerini göndererek 2 kiloluk kotayı deliyorlar. Bunu önlemek şu anki sistemde çok zor" değerlendirmesinde bulundu. Bu yöntemle toplanan etler nedeniyle, evine bir kilo kıyma götürmek isteyen vatandaşın eli boş kalıyor.

UZMANLARDAN "KİMLİK BAZLI SATIŞ" ÖNERİSİ Fırsatçılığın önüne geçilmesi ve gerçek ihtiyaç sahibinin mağdur edilmemesi için uzmanlardan kritik bir öneri geldi. Yaşanan haksız rekabetin yasal yaptırımları olması gerektiğini savunan uzmanlar, "Bu sorunun ortadan kalkması için kimlik bazlı kotalı satışlar yapılmalı. Ayrıca sürekli ve sistemli şekilde alım yapan kişiler hakkında, piyasadaki fiyatları etkileme ve haksız ticari uygulama nedeniyle ivedilikle inceleme başlatılmalıdır" çağrısında bulundu. Öğle saatlerine gelmeden boşalan reyonlar için denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor.