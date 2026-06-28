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Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2025 yılına yönelik "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasını açıkladı. Geçen yıl 17,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan şirket yine THY olurken, listede savunma sanayii şirketlerinin yükselişi dikkat çekti. ARCA Savunma, ihracatını yüzde 392,1 artırarak 38'incilikten 5'inciliğe yükseldi.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 1

Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, yıl genelinde 273,3 milyar dolarlık mal, 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı. Buna göre 2025'te en yüksek ihracat yapan ilk 1000 firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 2

THY ZİRVEDE YER ALDI

Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla yine THY olurken, onu 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi.

TGS Dış Ticaret 3,2 milyar dolarla dördüncü, ARCA Savunma Sanayi 2,9 milyar dolarla beşinci, Kibar Dış Ticaret 2,8 milyar dolarla altıncı, Türkiye Petrol Rafinerileri 2,7 milyar dolarla yedinci oldu.

Pegasus 2,6 milyar dolarla sekizinci, Güneş Ekspres Havacılık 2,5 milyar dolarla dokuzuncu, Star Rafineri ise 2,3 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 3

SAVUNMA SANAYİİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Önceki yıla göre ilk üç sıra değişmezken, ihracatını yüzde 392,1 artıran ARCA Savunma 38'incilikten 5'inciliğe yükselerek listenin en dikkat çeken başarısına imza attı.

İlk 1000 şirket arasında sadece THY ve Ford Otomotiv çift haneli milyar dolarlık ihracata ulaşırken, toplam 25 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 4

İlk 10 şirketin dışında Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk AŞ, Odeon Turizm, TAV Havalimanları, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, Eti Maden İşletmeleri, BSH Ev Aletleri, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ve Anexservices Turizm de 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 5

Araştırmaya göre 23 şirketin ihracatı 500-999 milyon dolar, 263 firmanın ihracatı 100-499 milyon dolar, 346 işletmenin ihracatı 50-99 milyon dolar, 343 şirketin ise 33-49 milyon dolar aralığında gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 6

İLK 1000'E İSTANBUL DAMGA VURDU

İlk 1000 ihracatçı arasında 434 firmanın merkezinin İstanbul'da bulunduğu görüldü. Böylece İstanbul, listedeki firmaların yüzde 43'ünden fazlasına ev sahipliği yaparak araştırmaya damga vurdu.

İstanbul'u 87 şirketle İzmir, 60 ile Gaziantep, 58 ile Kocaeli, 57 ile Ankara ve 54 ile Bursa takip etti.

Toplamda 49 ilden firma listeye girerken, 32 kentten ise araştırmaya hiçbir şirket giremedi.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 7

SEKTÖRLERİN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

Araştırmaya göre 2025 yılında sektörlerinde zirvede yer alan şirketler de belli oldu.

Habaş çelikte, Şişecam Dış Ticaret çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde, Kibar Dış Ticaret demir ve demir dışı metallerde, Vestel Ticaret AŞ elektrik ve elektronikte, Ferrero Fındık fındık ve mamullerinde, Sefine Denizcilik gemi, yat ve hizmetlerinde sektör lideri oldu.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 8

THY hizmet ihracatında, Şölen Çikolata hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde, Daikin iklimlendirme sanayisinde, Türkiye Petrol Rafinerileri kimyevi maddeler ve mamullerinde, Arçelik makine ve aksamlarında, Döhler Gıda meyve-sebze mamullerinde zirvede yer aldı.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 9

Ayrıca Kastamonu Entegre mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde, Ahlatcı Kuyumculuk mücevherde, Ford Otomotiv otomotivde, ARCA Savunma savunma ve havacılık sanayisinde, Kılıç Deniz Ürünleri su ürünleri ve hayvansal mamullerde, Ak-Pa Tekstil tekstil ve ham maddelerinde, JTI Tütün Ürünleri tütünde, Uçak Kardeşler yaş meyve ve sebzede, Verde Yağ ise zeytin ve zeytinyağında sektör şampiyonu oldu.

Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin 10

2025'TE TÜRKİYE'NİN EN FAZLA İHRACAT YAPAN 10 ŞİRKETİ

Sıra Şirket İhracat Tutarı
🥇 1 THY 17,8 milyar dolar
🥈 2 Ford Otomotiv 11,4 milyar dolar
🥉 3 Toyota Otomotiv 3,9 milyar dolar
4 TGS Dış Ticaret 3,2 milyar dolar
5 ARCA Savunma Sanayi 2,9 milyar dolar
6 Kibar Dış Ticaret 2,8 milyar dolar
7 Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) 2,7 milyar dolar
8 Pegasus 2,6 milyar dolar
9 Güneş Ekspres Havacılık (SunExpress) 2,5 milyar dolar
10 Star Rafineri 2,3 milyar dolar
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