Türkiye'nin ihracat şampiyonları belli oldu: İlk 1000'de savunma sanayii dikkat çekti | Zirve yine THY'nin
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2025 yılına yönelik "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasını açıkladı. Geçen yıl 17,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan şirket yine THY olurken, listede savunma sanayii şirketlerinin yükselişi dikkat çekti. ARCA Savunma, ihracatını yüzde 392,1 artırarak 38'incilikten 5'inciliğe yükseldi.
Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, yıl genelinde 273,3 milyar dolarlık mal, 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı. Buna göre 2025'te en yüksek ihracat yapan ilk 1000 firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti.
THY ZİRVEDE YER ALDI
Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla yine THY olurken, onu 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla Toyota Otomotiv izledi.
TGS Dış Ticaret 3,2 milyar dolarla dördüncü, ARCA Savunma Sanayi 2,9 milyar dolarla beşinci, Kibar Dış Ticaret 2,8 milyar dolarla altıncı, Türkiye Petrol Rafinerileri 2,7 milyar dolarla yedinci oldu.
Pegasus 2,6 milyar dolarla sekizinci, Güneş Ekspres Havacılık 2,5 milyar dolarla dokuzuncu, Star Rafineri ise 2,3 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.
SAVUNMA SANAYİİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ
Önceki yıla göre ilk üç sıra değişmezken, ihracatını yüzde 392,1 artıran ARCA Savunma 38'incilikten 5'inciliğe yükselerek listenin en dikkat çeken başarısına imza attı.
İlk 1000 şirket arasında sadece THY ve Ford Otomotiv çift haneli milyar dolarlık ihracata ulaşırken, toplam 25 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
İlk 10 şirketin dışında Baykar, Arçelik, İGA Havalimanı İşletmesi, Ahlatcı Kuyumculuk, OYAK-Renault, Vestel, Mercedes-Benz Türk AŞ, Odeon Turizm, TAV Havalimanları, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, Eti Maden İşletmeleri, BSH Ev Aletleri, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ve Anexservices Turizm de 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.
Araştırmaya göre 23 şirketin ihracatı 500-999 milyon dolar, 263 firmanın ihracatı 100-499 milyon dolar, 346 işletmenin ihracatı 50-99 milyon dolar, 343 şirketin ise 33-49 milyon dolar aralığında gerçekleşti.