Türkiye menzili büyüttü! Hem havada hem denizde tüm zamanların zirvesi

SABİHA GÖKÇEN'DE 15 MİLYON 252 BİN 137 YOLCU TRAFİĞİNE HİZMET VERİLDİ



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu "Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 159, dış hatlarda 12 bin 69 olmak üzere toplamda 22 bin 228 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 747 bin, dış hatlarda 1 milyon 927 bin 362 olmak üzere toplamda 3 milyon 674 bin 362 oldu" dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dört aylık süreçte iç hatlarda 37 bin 899, dış hatlarda 50 bin 472 olmak üzere toplamda 88 bin 371 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 6 milyon 781 bin 507, dış hatlarda 8 milyon 470 bin 630 olmak üzere toplamda 15 milyon 252 bin 137 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.



Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 75, dört aylık dönemde ise 8 bin 250 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

TURİZM MERKEZLERİ 4 AYDA 10 MİLYON 350 BİN 681 YOLCU AĞIRLADI



Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının dört ayda iç hatlarda 5 milyon 538 bin 375, dış hatlarda 4 milyon 812 bin 306 olmak üzere toplamda 10 milyon 350 bin 681'e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 43 bin 576, dış hatlarda 34 bin 670 olmak üzere toplamda 78 bin 246 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"4 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 3 milyon 623 bin 93, Antalya Havalimanı'nda 5 milyon 457 bin582, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 587 bin 185 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 525 bin 544 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 157 bin 277 yolcu trafiği gerçekleşti."

LİMANLARDA TARİHİ EŞİK Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı Nisan ayı istatistiklerini de değerlendirdi. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Limanlarımızda nisan ayında 48 milyon 230 bin 930 ton yük ve 1 milyon 179 bin 454 TEU konteyner elleçleyerek nisan ayları içerisinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Söz konusu ayda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık süreçte ise elleçlenen yük miktarının 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 185 milyon 600 bin 883 tona, konteyner miktarının ise yüzde 2,4 artarak 4 milyon 550 bin 209 TEU'ya ulaştığını bildirdi.



NİSAN AYINDA YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 8,3 ARTTI



Nisan ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 11 milyon 636 bin 276 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artarak 24 milyon 186 bin 253 ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 35 milyon 822 bin 529 ton olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.