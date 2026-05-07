Türkiye-KKTC'den ekonomide güç birliği: 2030 hedefi 1 milyar dolar
Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliği güçleniyor. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 160 milyon dolar seviyesindeki ihracatın 2030 yılına kadar 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Toplantıda yatırım fırsatları ve stratejik ortaklıklar ele alındı.
KKTC'den Türkiye ile ekonomik iş birliğinde dev hedef… KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 160 milyon dolar seviyesindeki ihracatın 2030 yılına kadar 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. İki ülke arasında yatırım fırsatları ve stratejik ortaklıklar masaya yatırıldı.
EkoAvrasya Vakfı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ortaklıklarında düzenlenen "Türkiye-KKTC Ekonomik İlişkilerinin Güçlendirilmesi" başlıklı toplantı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda yapıldı.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin bütün izolasyon ve ambargolara rağmen ayakta durduğunu belirtti.
Amcaoğlu, KKTC'nin turizm alanında geldiği noktaya işaret ederek, halihazırdaki 32 bin yatak kapasitesinin, 2030'a kadar 50 bine ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
KKTC'nin yıllık 4 milyon turiste ulaşma hedefine dikkati çeken Amcaoğlu, "Bunun yanında şu an 160 milyon dolar civarında olan ihracatını, 2030'da 1 milyar dolara çekme hedefiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte omuz omuza mücadele veren bir Kıbrıs Türk halkından rahatlıkla bahsedebiliriz." ifadelerini kullandı.
Amcaoğlu, KKTC'nin kendi üreticisi, sanayicisi ve ticaret erbabıyla gösterdiği var olma mücadelesinin başarıyla devam ettiğini vurguladı.
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Bakanlık olarak diğer kurumların da katkılarıyla KKTC'nin maruz kaldığı ekonomik ambargo ve izolasyonun, Türkiye üzerinden aşılması için her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyledi.
Dilemre, temel önceliğin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi KKTC'nin dünya ekonomisiyle tam entegrasyonu sağlamış bir yapıya kavuşması olduğunu belirtti.
KKTC'nin eğitimden turizme, işlenmiş tarım ürünleri ve yapı malzemelerinden yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimine kadar birçok alanda yatırım potansiyeli barındırdığına işaret eden Dilemre, iş insanları için yeni fikir ve ortaklıkların gelişeceğini anlattı.