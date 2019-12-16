16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Türk Kızılayı en az 7 bin TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı istenmiyor! İşte istenen şartlar...

Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacağını duyurdu. Üstelik personel alımında en düşük maaş 7 bin TL olacak. Sadece Türkiye sınırlarında değil, dünyaya yardım eli uzatan Türk Kızılayı'nın bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi duyuru ile birlikte harekete geçti. KPSS şartı aranmaması ise personel başvuru sayısını adeta tavan yaptırdı. Kızılay, işe alacağı personellerden taleplerini de açıkladı. Buna göre; Türk Kızılayı'nın merkezi Ankara'da görev yapacak olan personelleri hizmet götürülecek toplumun özelliklerini tanıyarak ona uygun yaklaşımlar sunmak, Okul sağlığı, çevre sağlığı vb. hizmetlerin daha iyi verilmesi için yaş gruplarına yönelik yapılan programları destekleyici bilinçlendirme programları hazırlamak ve/veya yeni programlar geliştirmek gibi görevleri olacak. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 16:35
  • 1
  • 16
Türk Kızılayı en az 7 bin TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı istenmiyor! İşte istenen şartlar...

Kızılay en az 7 bin TL maaşla, KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan duyuru büyük ilgi gördü. Duyuruda adaylardan istenen şartlar açıklandı. Adayların görevleri de duyuruda yer aldı. Kızılay bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi haberi duyar duymaz şartları ve başvuru tarihini araştırmaya başladı. Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan Kızılay'a yapılacak alımda istenen şartları ve gerekli belgeleri sizler için derledik. Peki, Kızılay personel alım başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte Kızılay'dan yayımlanan o ilan...

  • 2
  • 16
Türk Kızılayı en az 7 bin TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı istenmiyor! İşte istenen şartlar...

EN AZ 7 BİN LİRA MAAŞLA PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI

Son olarak Türk Kızılayı tarafından yayınlanan personel alım ilanında en az 7 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı.

Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yerine getirmesi gereken görevler de açıklandı. Türk Kızılayı bünyesinde görev yapacak olan adayların KPSS'siz Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviği Birim Yöneticisi (SGTBY2019) olarak istihdam edileceği bildirildi.

  • 3
  • 16
Türk Kızılayı en az 7 bin TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı istenmiyor! İşte istenen şartlar...

KIZILAY PERSONELİ GÖREVLERİ AÇIKLANDI

Türk Kızılayı'nın merkezi Ankara'da görev yapacak olan personelleri hizmet götürülecek toplumun özelliklerini tanıyarak ona uygun yaklaşımlar sunmak, Okul sağlığı, çevre sağlığı vb. hizmetlerin daha iyi verilmesi için yaş gruplarına yönelik yapılan programları destekleyici bilinçlendirme programları hazırlamak ve/veya yeni programlar geliştirmek,

  • 4
  • 16
Türk Kızılayı en az 7 bin TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı istenmiyor! İşte istenen şartlar...

Ana çocuk sağlığı, üreme sağlığı, ergen sağlığı, yaşlılık, sağlıklı yaşam beslenme ve fiziksel aktivite vb. konularında programlar geliştirmek ve uygulamak, Halkın sağlık eğitimi için içerik hazırlamak, eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, eğitim materyali ihtiyaçlarının belirlenmesi,hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak gibi görevleri yerine getirmesi gerekiyor.

  • 5
  • 16
Türk Kızılayı en az 7 bin TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı istenmiyor! İşte istenen şartlar...

Kızılay'ın resmi internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanında açıklanan bu görevlerin yanı sıra personellerin şu görevleri de yerine getirmesi gerektiği açıklandı: