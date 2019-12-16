Türk Kızılayı en az 7 bin TL maaşla işçi alacak! KPSS şartı istenmiyor! İşte istenen şartlar...

Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacağını duyurdu. Üstelik personel alımında en düşük maaş 7 bin TL olacak. Sadece Türkiye sınırlarında değil, dünyaya yardım eli uzatan Türk Kızılayı'nın bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi duyuru ile birlikte harekete geçti. KPSS şartı aranmaması ise personel başvuru sayısını adeta tavan yaptırdı. Kızılay, işe alacağı personellerden taleplerini de açıkladı. Buna göre; Türk Kızılayı'nın merkezi Ankara'da görev yapacak olan personelleri hizmet götürülecek toplumun özelliklerini tanıyarak ona uygun yaklaşımlar sunmak, Okul sağlığı, çevre sağlığı vb. hizmetlerin daha iyi verilmesi için yaş gruplarına yönelik yapılan programları destekleyici bilinçlendirme programları hazırlamak ve/veya yeni programlar geliştirmek gibi görevleri olacak. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





