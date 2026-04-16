SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) güncellendi. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ve kronik rahatsızlıkları için şifayı termal tesislerde arayanlar için SGK'nın sunduğu imkanlar genişletildi. Peki, tüp bebek masraflarını devlet ne kadar karşılıyor? Kaplıca tedavisi için rapor nasıl alınır? İşte merak edilen tüm detaylar.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE 3 DENEMEYE KADAR KARŞILANIYOR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yeni düzenlemeye göre, evli olup çocuk sahibi olamayan genel sağlık sigortalıları için tüp bebek (IVF) tedavisi SGK tarafından karşılanıyor. Bu destek en fazla üç deneme ile sınırlı tutuluyor.

Daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olan kişiler de mevcut evliliklerinde çocuklarının olmaması halinde bu haktan yararlanabiliyor. Evlat edinilmiş çocuklar ise bu kapsam dışında değerlendiriliyor.