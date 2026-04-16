SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ile belirli sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar için sunulan devlet desteklerinde kapsam genişletildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemelerle hem tüp bebek tedavisi hem de kaplıca uygulamalarında daha fazla kişiye destek sağlıyor.

SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 1

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) güncellendi. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ve kronik rahatsızlıkları için şifayı termal tesislerde arayanlar için SGK'nın sunduğu imkanlar genişletildi. Peki, tüp bebek masraflarını devlet ne kadar karşılıyor? Kaplıca tedavisi için rapor nasıl alınır? İşte merak edilen tüm detaylar.

SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 2

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE 3 DENEMEYE KADAR KARŞILANIYOR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yeni düzenlemeye göre, evli olup çocuk sahibi olamayan genel sağlık sigortalıları için tüp bebek (IVF) tedavisi SGK tarafından karşılanıyor. Bu destek en fazla üç deneme ile sınırlı tutuluyor.

Daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olan kişiler de mevcut evliliklerinde çocuklarının olmaması halinde bu haktan yararlanabiliyor. Evlat edinilmiş çocuklar ise bu kapsam dışında değerlendiriliyor.

SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 3

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE SGK ŞARTLARI (TABLO)

KriterAçıklama
Sağlık Kurulu RaporuÇiftin yalnızca yardımcı üreme yöntemi (IVF) ile çocuk sahibi olabileceği resmi raporla belgelenmeli
Yaş ŞartıKadın 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olmalı
Merkez ŞartıTedavi, SGK ile anlaşmalı sağlık merkezlerinde yapılmalı
Sigortalılık SüresiEşlerden biri en az 5 yıldır sigortalı olmalı
Prim Gün SayısıEn az 900 gün genel sağlık sigortası primi bulunmalı
Önceki TedavilerSon 3 yıl içinde diğer tedavilerden sonuç alınamadığı belgelenmeli
Sağlık DurumuKadında gebeliğe engel ciddi bir hastalık bulunmamalı
SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 4

40 YAŞ SINIRINDA KRİTİK DETAY

Tüp bebek tedavisinde yaş sınırı uygulaması da netleştirildi. Embriyo transferi tarihinde kadının 40 yaşından büyük olması durumunda tedavi masrafları karşılanmıyor.

Ancak 40 yaşından önce alınmış geçerli bir sağlık raporu bulunması ve bu rapordan sonraki 30 gün içinde işlemin yapılması halinde destek devam ediyor.

SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 5

BAZI DURUMLARDA ŞARTLAR ESNETİLİYOR

Harp malulleri, vazife malulleri ve ağır engelli bireyler için bazı şartlar aranmayabiliyor. Bu kişiler ve eşleri için 900 gün prim şartı ya da önceki tedavilerden sonuç alınamaması gibi kriterler uygulanmıyor.

SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 6

TEDAVİ SÜRECİNDEKİ TÜM GİDERLER KARŞILANIYOR

SGK, tüp bebek tedavisinin yalnızca işlem kısmını değil, sürecin tamamını kapsıyor. Buna;

  • Tetkik ve tahliller
  • Kullanılan tıbbi malzemeler
  • Embriyo transfer işlemi

gibi tüm aşamalar dahil ediliyor.

SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 7

KAPLICA TEDAVİLERİNDE DE DESTEK SÜRÜYOR

Kaplıca tedavileri de SGK kapsamındaki destekler arasında yer alıyor. Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için tedavi giderlerinin yanı sıra yol, gündelik ve refakatçi masrafları da karşılanıyor.

Bu destekten yararlanabilmek için resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporu şart. Raporda hastalığın tanısı, önerilen tedavi şekli ve süresi açıkça belirtilmek zorunda.

SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 8

KAPLICA TEDAVİSİ SGK DESTEK TABLOSU

BaşlıkAçıklama
Kimler Yararlanabilir?Genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler
Gerekli ŞartResmi sağlık kurumundan alınmış sağlık kurulu raporu
Raporda Yer Alması GerekenlerHastalığın tanısı, önerilen tedavi yöntemi, seans ve gün sayısı
Karşılanan GiderlerTedavi ücreti, yol gideri, gündelik ödemeler
Refakatçi DesteğiTıbben gerekli olduğunun raporda belirtilmesi halinde karşılanır
Refakatçi ŞartıTesiste kalındığının belgelenmesi gerekir
Süre ŞartıRapor alındıktan sonra 6 ay içinde tedaviye başlanmalı
Yol Ücreti HesabıEn yakın uygun kaplıca tesisi esas alınarak belirlenir
SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 9

YOL VE REFAKATÇİ GİDERLERİ NASIL ÖDENİYOR?

  • Kaplıca tedavisinde yol giderleri, tedavinin yapılabileceği en yakın tesis esas alınarak hesaplanıyor. Refakatçi giderlerinin karşılanabilmesi için ise bunun raporda tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi gerekiyor.
  • 18 yaş altındaki hastalar için refakat şartı ayrıca aranmazken, diğer durumlarda refakatçinin tesiste kaldığının belgelenmesi gerekiyor.
SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 10

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İÇİN ÖZEL DESTEK

Düzenleme kapsamında dikkat çeken bir diğer başlık ise kök hücre tedavisi. Tedavisi başka yöntemlerle mümkün olmayan çocuk hastalar için, uygun donör kardeş doğumuna yönelik tüp bebek tedavileri de SGK tarafından karşılanıyor.

Bu destek, sağlık kurulu raporuyla tıbben zorunlu olduğunun belgelenmesi halinde devreye giriyor.

SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 11

DEVLET DESTEĞİ DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GELDİ

Yapılan son düzenlemelerle birlikte hem tüp bebek hem de kaplıca tedavilerinde devlet desteğinin kapsamı genişletilmiş oldu. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ve kronik hastalığı bulunan bireyler için önemli bir kolaylık sağlanmış durumda.

Desteklerin belirli şartlara bağlı olması ise sistemin kontrollü şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar 12
  • Bu içerik, 5510 sayılı Kanun ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) verileri doğrultusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Güncel başvurularınız için en yakın SGK merkezinden veya e-Devlet üzerinden bilgi almayı unutmayın.
