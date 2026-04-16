SGK'dan tüp bebek müjdesi: Masrafları devlet karşılıyor! İşte şartlar
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ile belirli sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar için sunulan devlet desteklerinde kapsam genişletildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan düzenlemelerle hem tüp bebek tedavisi hem de kaplıca uygulamalarında daha fazla kişiye destek sağlıyor.
Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) güncellendi. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler ve kronik rahatsızlıkları için şifayı termal tesislerde arayanlar için SGK'nın sunduğu imkanlar genişletildi. Peki, tüp bebek masraflarını devlet ne kadar karşılıyor? Kaplıca tedavisi için rapor nasıl alınır? İşte merak edilen tüm detaylar.
TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE 3 DENEMEYE KADAR KARŞILANIYOR
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, yeni düzenlemeye göre, evli olup çocuk sahibi olamayan genel sağlık sigortalıları için tüp bebek (IVF) tedavisi SGK tarafından karşılanıyor. Bu destek en fazla üç deneme ile sınırlı tutuluyor.
Daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olan kişiler de mevcut evliliklerinde çocuklarının olmaması halinde bu haktan yararlanabiliyor. Evlat edinilmiş çocuklar ise bu kapsam dışında değerlendiriliyor.
TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE SGK ŞARTLARI (TABLO)
|Kriter
|Açıklama
|Sağlık Kurulu Raporu
|Çiftin yalnızca yardımcı üreme yöntemi (IVF) ile çocuk sahibi olabileceği resmi raporla belgelenmeli
|Yaş Şartı
|Kadın 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olmalı
|Merkez Şartı
|Tedavi, SGK ile anlaşmalı sağlık merkezlerinde yapılmalı
|Sigortalılık Süresi
|Eşlerden biri en az 5 yıldır sigortalı olmalı
|Prim Gün Sayısı
|En az 900 gün genel sağlık sigortası primi bulunmalı
|Önceki Tedaviler
|Son 3 yıl içinde diğer tedavilerden sonuç alınamadığı belgelenmeli
|Sağlık Durumu
|Kadında gebeliğe engel ciddi bir hastalık bulunmamalı
40 YAŞ SINIRINDA KRİTİK DETAY
Tüp bebek tedavisinde yaş sınırı uygulaması da netleştirildi. Embriyo transferi tarihinde kadının 40 yaşından büyük olması durumunda tedavi masrafları karşılanmıyor.
Ancak 40 yaşından önce alınmış geçerli bir sağlık raporu bulunması ve bu rapordan sonraki 30 gün içinde işlemin yapılması halinde destek devam ediyor.
BAZI DURUMLARDA ŞARTLAR ESNETİLİYOR
Harp malulleri, vazife malulleri ve ağır engelli bireyler için bazı şartlar aranmayabiliyor. Bu kişiler ve eşleri için 900 gün prim şartı ya da önceki tedavilerden sonuç alınamaması gibi kriterler uygulanmıyor.