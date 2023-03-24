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Haberler Galeri Tüm emeklilere 2 BİN TL ARTIŞ olacak mı? 7.500 TL'nin üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı? A Haber'de açıkladı: Müjde gelebilir

Tüm emeklilere 2 BİN TL ARTIŞ olacak mı? 7.500 TL'nin üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı? A Haber'de açıkladı: Müjde gelebilir

En düşük emekli maaşının 5 bin 500'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta yasalaşacağı açıklandı. Böylece emeklilerin nisan ayında zamlı maaşlarını almaları bekleniyor. Peki kimlerin emekli maaşı artacak? EYT'liler nasıl yararlanacak? Düzenlemeden kimler yararlanacak? Dul ve yetimler nasıl yararlanacak? Dul ve yetimlere en az ne kadar ödenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Akbaşaoğlu, "Önümüzdeki hafta yasal düzenlemeyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı

A Haber
Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:46
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Tüm emeklilere 2 BİN TL ARTIŞ olacak mı? 7.500 TL’nin üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı? A Haber’de açıkladı: Müjde gelebilir

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. En düşük emekli maaşının 2 bin lira artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacağını bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tüm emeklilere 2 BİN TL ARTIŞ olacak mı? 7.500 TL’nin üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı? A Haber’de açıkladı: Müjde gelebilir

Meclis de hemen harekete geçti. AK Parti grubunda ekonomi kurmayları hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekonomi paketi üzerinde çalışılıyor.

AHaber CANLI YAYIN

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Tüm emeklilere 2 BİN TL ARTIŞ olacak mı? 7.500 TL’nin üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı? A Haber’de açıkladı: Müjde gelebilir

Paketteki en önemli başlık en düşük emekli maaşının 2 bin lira artırılmasına ilişkin. AK Parti Nisan ayı olmadan yasayı çıkartmayı planlıyor.

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Tüm emeklilere 2 BİN TL ARTIŞ olacak mı? 7.500 TL’nin üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı? A Haber’de açıkladı: Müjde gelebilir

Paketteki bir diğer başlık emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin. Deprem bölgesinde çalışanların aldıkları asgari ücretin brütünün ödenmesi de aynı pakette yer alan bir başka başlık. Net ile brüt arasındaki fark devlet tarafından karşılanacak.

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Tüm emeklilere 2 BİN TL ARTIŞ olacak mı? 7.500 TL’nin üzerinde aylık alanlar için düzenleme var mı? A Haber’de açıkladı: Müjde gelebilir

Geçici işçilerin kadroya alınması da yine pakete konulması planlanan düzenlemeler arasında.