Mayıs ayında en çok kazanan sektörler: TÜİK ticaret verileri belli oldu

TÜİK'in mayıs 2026 verileri, ticaret satış hacminde yıllık bazda yüzde 1,4'lük gerilemeye işaret ederken perakende satışlar yüzde 13,7 arttı. Aylık tabloda ise toplam ticaret zayıf kalmasına rağmen perakendedeki yükseliş devam etti. Veriler, tüketici harcamalarının canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Mayıs 2026 Ticaret Satış Hacim Endeksi verileri, ticaret sektöründe farklı alanlarda ayrışan bir görünüm ortaya koydu. Genel ticaret satış hacmi yıllık bazda gerilerken, perakende satışlardaki güçlü artış dikkat çekti. Aylık verilerde de perakende büyümesini sürdürürken, toptan ticarette düşüş yaşandı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK BAZDA GERİLEDİ TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi (2021=100) Mayıs 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Alt sektörlerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 1,7 gerilerken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,8 düştü. Buna karşın perakende ticaret satış hacmi yüzde 13,7 artarak yıllık bazda en güçlü performansı gösterdi.

AYLIK VERİLERDE PERAKENDE YİNE POZİTİF AYRIŞTI Mayıs ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Aynı dönemde: Faaliyet alanı Aylık değişim Ticaret satış hacmi %0,7 Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı %2,9 Toptan ticaret -%0,6 Perakende ticaret %2,4 Veriler, aylık bazda genel ticaret hacmindeki artışın büyük ölçüde perakende ve motorlu taşıt ticaretindeki yükselişten kaynaklandığını gösterdi.

PERAKENDENİN EN YÜKSEK ARTIŞI BİLGİSAYAR VE TEKSTİL ALANINDA OLDU Perakende ticarette yıllık bazda en yüksek artış bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları grubunda görüldü. Bu kalemde satış hacmi yüzde 23,5 yükseldi. Yıllık değişim oranları şöyle sıralandı: Perakende ticaret genelinde: %13,7

Saat ve mücevher hariç perakende: %11,6

Gıda, içecek ve tütün: %9,1

Gıda dışı (otomotiv yakıtı hariç): %17,5

Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları: %23,5

Elektrikli eşya ve mobilya: %6,8

Tekstil, giyim ve ayakkabı: %17,6

Tıbbi ürünler ve kozmetik: %12,3

Posta veya internet üzerinden satışlar: %16,2

Otomotiv yakıtı: %3,2