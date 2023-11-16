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Haberler Galeri Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...

Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...

Türkiye'de emeklilerin maaşlarında olası bir artışı müjdeleyen yeni torba yasa maddeleri gündemi meşgul ediyor. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyerek sosyal güvence sistemini daha kapsayıcı hale getiriyor. Özellikle evde çalışan kadınların sosyal güvence kapsamına alınması ve emeklilik haklarına sahip olmaları öngörülüyor. Peki 2. Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 16:12
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Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...

2. Torba yasa maddelerine dair yapılan aramalar, Türkiye gündeminin merkezinde önemli bir yer tutuyor. Meclis'e sunulması planlanan bu torba yasa, bir dizi konuyu içermesiyle dikkat çekiyor. Özellikle ekonomiye yönelik düzenlemelerin torba yasa kapsamında yasalaşması için titizlikle hazırlıklar devam ediyor. Peki 2. Torba yasasının içeriği ne, ne zaman yasalaşacak? İşte tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. Meclis'in gündeminde birçok ekonomi başlığı bulunuyor.

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Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...

2. TORBA YASADA NELER VAR?

Ekonomik konular üzerinde durulan torba yasanın içeriği henüz netleşmedi. Ancak emekli cumhuriyet ikramiyesinin açıklanması ardından bu ödemeyle birlikte emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, evlilik kredisi gibi başlıkların torba yasanın içinde olacağı öngörülüyor.

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Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...

90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyordu. Bu çalışmanın tamamlanması ardından sırada taşerona kadro yer alıyor.

Çalışma devam ediyor.

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Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GELİYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'e sunacakları çalışmaları aktardı.

Konuşmanın en dikkat çeken kısmı ev hanımlarına emeklilik açıklaması oldu. Seçim öncesi aktarılan çalışmalar arasında yer alan prim desteği için harekete geçildi: