HaberlerGaleriTorba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...
Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...
Türkiye'de emeklilerin maaşlarında olası bir artışı müjdeleyen yeni torba yasa maddeleri gündemi meşgul ediyor. Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyerek sosyal güvence sistemini daha kapsayıcı hale getiriyor. Özellikle evde çalışan kadınların sosyal güvence kapsamına alınması ve emeklilik haklarına sahip olmaları öngörülüyor. Peki 2. Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detayları...