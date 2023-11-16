Torba yasadan emeklilik takvimi çıktı! 2. EYT paketinde şekillendi! O tarihte: Taşerona kadro, 5 yıl erken emeklilik kazancı, ilk kez ev alacaklara müjde...

2. Torba yasa maddelerine dair yapılan aramalar, Türkiye gündeminin merkezinde önemli bir yer tutuyor. Meclis'e sunulması planlanan bu torba yasa, bir dizi konuyu içermesiyle dikkat çekiyor. Özellikle ekonomiye yönelik düzenlemelerin torba yasa kapsamında yasalaşması için titizlikle hazırlıklar devam ediyor. Peki 2. Torba yasasının içeriği ne, ne zaman yasalaşacak? İşte tüm merak edilenler...