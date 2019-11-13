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TOKİ'den kurasız ev müjdesi! TOKİ 335 TL taksitle ev projeleri nerelerde? TOKİ konut alım şartları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor. Peki, TOKİ dar gelirli vatandaşlar için nerelerde ev yapıyor? TOKİ projelerinde son durum ne? TOKİ dar gelirli ev alma şartları neler? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evi satılabilir mi, kiralanabilir mi? İşte TOKİ konutları ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve 335 TL taksitle ev sahibi olunabilecek projeler...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 13:29
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TOKİ'den kurasız ev müjdesi! TOKİ 335 TL taksitle ev projeleri nerelerde? TOKİ konut alım şartları neler?

TOKİ, yüz binlerce kişiyi uygun taksitlerle ev sahibi yapıyor. 81 ilde gerçekleştirdiği sosyal konutlarla dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren TOKİ, yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Birçok kentte ev yapımına devam eden TOKİ, 335 TL taksitle ev fırsatı sunuyor. Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda her yıl 100 bin kişiyi, daha önce hiç görülmemiş bir faiz oranı ile ev sahibi yapmayı planladıklarını belirtmişti. TOKİ'nin önümüzdeki yıl da projelerini artırarak devam etmesi bekleniyor. Peki, TOKİ dar gelirli vatandaşlar için nerelerde ev yapıyor? TOKİ projelerinde son durum ne? TOKİ dar gelirli ev alma şartları neler? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evi satılabilir mi, kiralanabilir mi? İşte TOKİ konutları ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve 335 TL taksitle ev sahibi olunabilecek projeler...

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TOKİ'den kurasız ev müjdesi! TOKİ 335 TL taksitle ev projeleri nerelerde? TOKİ konut alım şartları neler?

22 İLDE BÜYÜK FIRSAT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.

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TOKİ'den kurasız ev müjdesi! TOKİ 335 TL taksitle ev projeleri nerelerde? TOKİ konut alım şartları neler?

31 ARALIK SON GÜN

TOKİ, konutları kurasız ve başvuru önceliğine göre satıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecekler.

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TOKİ'den kurasız ev müjdesi! TOKİ 335 TL taksitle ev projeleri nerelerde? TOKİ konut alım şartları neler?

PROJEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunmuş olduğu 2+1 konutlara başvuru yapacak vatandaşların daha hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

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TOKİ'den kurasız ev müjdesi! TOKİ 335 TL taksitle ev projeleri nerelerde? TOKİ konut alım şartları neler?

Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL'den fazla olmaması gerekiyor.