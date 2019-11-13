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TOKİ'den kurasız ev müjdesi! TOKİ 335 TL taksitle ev projeleri nerelerde? TOKİ konut alım şartları neler?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor. Peki, TOKİ dar gelirli vatandaşlar için nerelerde ev yapıyor? TOKİ projelerinde son durum ne? TOKİ dar gelirli ev alma şartları neler? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evi satılabilir mi, kiralanabilir mi? İşte TOKİ konutları ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve 335 TL taksitle ev sahibi olunabilecek projeler...
Giriş Tarihi: 13.11.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 13:29
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