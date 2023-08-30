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Haberler Galeri TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı

TOKİ'den uygun fiyatlı konut müjdesi! Kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir adım atmaya devam ediyor. TOKİ'nin internet sitesindeki ihale sayfasında satışa çıkacak bazı daireler ve ödeme planı yer alıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, konut ihtiyacı olan vatandaşlar daha uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. İşte, TOKİ'nin satışa çıkaracağı evler...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 09:57
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TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Uygun fiyatlı konut fiyatları ve aylık taksitleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. TOKİ tarafından sunulan bu projeler, hem uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunacak, hem de modern yaşam alanlarıyla vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmayı amaçlıyor. İşte, TOKİ'nin satışa çıkaracağı daireler ve başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı

PROJE ADI: Erzurum ili, aşkale kandilli 96 adet konut

Satış grubu: Orta gelir

Satışa sunulan: 10

Satış türü: Kuralı satış

Başvuru tarihi: 04.09.2023 - 08.09.2023

Kura açık artırma tarihi: 14.09.2023

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TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı

ERZURUM KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı

Satışa çıkacak konutlar hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

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TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı

TOKİ'NİN ERZURUM İLİNDE SATIŞA ÇIKARACAĞI KONUTLAR