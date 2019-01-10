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TOKİ'den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

TOKİ'den binlerce kişiye ev müjdesi geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. 7 bin TL peşinat ve 323 TL taksit imkanıyla ev fırsatı sunuyor. Peki TOKİ evleri için başvuru nereye ve nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ hangi ilde kaç ev verecek? İşte binlerce kişiye ev fırsatı sunan haberin detayları.

Giriş Tarihi: 10.01.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:47
TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) binlerce kişiyi ev sahini yapmak için hazırlıklara başladı. 7 bin TL peşinat ve 323 lira taksit imkanıyla vatandaşlar ev sahibi olacak. İşte TOKİ'nin binlerce kişiyi sevindiren haberin detayları...

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

1-ANKARA SİNCAN 598 KONUT
TOKİ Ankara Sincan projesinde yer alan 598 konut bugün itibariyle satışa çıkıyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon dairelerin yer aldığı proje için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

TOKİ Ankara Sincan projesinde konut fiyatları 190 bin 523 TL'den başlıyor. Projeden 19 bin 52 TL peşinat ve 1.499 TL taksitle konut sahibi olunabiliyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

2-YOZGAT AKDAĞMADENİ ALT GELİR GRUBU 29 KONUT
TOKİ Yozgat Akdağmadeni alt gelir grubunda yer alan 29 adet konut için başvuru dönemi bugün itibariyle başlıyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

2 oda 1 salon konutların yer aldığı projede konut fiyatları 97 bin 16 TL'den başlıyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

TOKİ Akdağmadeni alt gelir grubu için en düşük peşinat bedeli 7 bin TL, en düşük aylık taksit bedeli ise 323,39 TL olarak belirlendi.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

3-YOZGAT AKDAĞMADENİ ORTA GELİR GRUBU 16 KONUT
Başvuru döneminin bugün itibariyle başladığı TOKİ Yozgat Akdağmadeni orta gelir grubu projesinde 16 konut bulunuyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

3 oda 1 salon dairelerin yer aldığı proje için en düşük konut bedeli 140 bin 480 TL olarak belirlendi. Projeden 10 bin TL peşinat ve 552,82 TL aylık taksitlerle konut sahibi olmak mümkün.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

4-TUNCELİ HOZAT 1 KONUT
TOKİ Tunceli Hozat projesinde yer alan 1 adet konut bugün itibariyle satışa çıktı.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Başvuruların 29 Mart tarihi itibariyle sona ereceği proje için konut fiyatı 117 bin 993 TL olarak belirlendi.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Projedeki 3+1 daire için en düşük peşinat tutarı 10 bin TL, en düşük aylık taksit tutarı ise 524,42 TL olarak belirlendi.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

5-NİĞDE ÇİFTLİK 7 KONUT
TOKİ Niğde Çiftlik projesinde yer alan 7 adet konut bugün itibariyle satışa çıkıyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

3 oda 1 salon konutların bulunduğu proje için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Konut fiyatlarının 120 bin 751 TL ile 129 bin 635 TL arasında değiştiği projeden 10 bin TL peşinat ve aylık 536,67 TL taksitle konut sahibi olmak mümkün.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

6-MUŞ KEPENEK 69 KONUT
Başvuru döneminin bugün itibariyle başladığı TOKİ Muş Kepenek projesinde 69 adet konut bulunuyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

2 oda 1 salon dairelere yer verilen Muş TOKİ projesinde konut fiyatları 112 bin 36 TL'den başlıyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

10 bin TL peşinat ve aylık 410,80 TL taksitle konut sahibi olunabilen proje için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

7-KIRŞEHİR AKPINAR ALT GELİR GRUBU 38 KONUT
TOKİ Kırşehir Akpınar projesinde 38 adet konut bulunuyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

2 oda 1 salon dairelere yer verilen TOKİ Kırşehir alt gelir grubu projesi için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

TOKİ Kırşehir Akpınar projesinde en düşük konut bedeli 104 bin 517 TL, en düşük peşinat bedeli ise 7 bin TL olarak belirlendi. Projeden 348,39 TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabiliyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

8-KIRŞEHİR AKPINAR ORTA GELİR GRUBU 16 KONUT
Başvuru döneminin bugün itibariyle başladığı TOKİ Kırşehir Akpınar orta gelir grubu projesinde 16 adet daire bulunuyor.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

3+1 konutlara yer verilen proje için son başvuru tarihi 29 Mart 2019 olarak belirlendi.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Aylık 672,25 TL taksitle konut sahibi olunabilen projede konut fiyatları 151 bin 255 TL'den başlıyor. Kırşehir Akpınar orta gelir grubu projesinden 10 bin TL peşinatla konut sahibi olmak mümkün.

TOKİ’den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

9-KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK ORTA GELİR GRUBU 7 KONUT
TOKİ Kahramanmaraş Pazarcık projesinde yer alan 7 adet konut bugün itibariyle satışa çıkıyor.