29 Kasım 2024, Cuma
TOKİ'den binlerce kişiye ev müjdesi! TOKİ başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
TOKİ'den binlerce kişiye ev müjdesi geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. 7 bin TL peşinat ve 323 TL taksit imkanıyla ev fırsatı sunuyor. Peki TOKİ evleri için başvuru nereye ve nasıl yapılır? TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ hangi ilde kaç ev verecek? İşte binlerce kişiye ev fırsatı sunan haberin detayları.
Giriş Tarihi: 10.01.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:47