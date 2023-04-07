TOKİ YENİ ARSA KURA TARİHLERİ 2023! TOKİ arsa, ev, iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: TOKİ yeni kura takvimi açıklandı! Kura sonuçları için tarihler belli oldu.Takvimin yayınlamasıyla birlikte 3.etap kura çekimi başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kuralarına devam ediyor. "İlk İş Yerim" projesi üçüncü etap kura çekimleri 7 ila 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 7 Nisan'da 5 ilde ve ilçede toplam 1.621 hak sahibi için kuralar çekilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ yeni kura tarihleri 2023!