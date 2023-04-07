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TOKİ YENİ ARSA KURA TARİHLERİ 2023! TOKİ arsa, ev, iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika: TOKİ yeni kura takvimi açıklandı! Kura sonuçları için tarihler belli oldu.Takvimin yayınlamasıyla birlikte 3.etap kura çekimi başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" için kuralarına devam ediyor. "İlk İş Yerim" projesi üçüncü etap kura çekimleri 7 ila 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 7 Nisan'da 5 ilde ve ilçede toplam 1.621 hak sahibi için kuralar çekilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ yeni kura tarihleri 2023!

Giriş Tarihi: 07.04.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 16:09
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TOKİ YENİ ARSA KURA TARİHLERİ 2023! TOKİ arsa, ev, iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ederken TOKİ yeni kura takvimi yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekim tarihlerini açıkladı.Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa ve diğer illerde yer alan arsalar için kura çekim tarihi belli oldu. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte, yeni tarihler..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ YENİ ARSA KURA TARİHLERİ 2023! TOKİ arsa, ev, iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

39 BİN 380 HAK SAHİBİ BELLİ OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerine Kahramanmaraş depremleri sebebiyle ara verilmiş, süreç 6 Mart itibarıyla Ankara ile beraber tekrar başlamıştı.

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TOKİ YENİ ARSA KURA TARİHLERİ 2023! TOKİ arsa, ev, iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

11 ilde devam eden afet konutlarının inşaları ile eş zamanlı yürütülen kura sürecinde yeni etap başladı. "İlk İş Yerim" projesi üçüncü etap kura çekimleri için 7-28 Nisan tarihleri açıklanırken, "İlk Evim Arsa" kapsamındaki kuralar 10-28 Nisan tarihleri arasında, toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek.

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TOKİ YENİ ARSA KURA TARİHLERİ 2023! TOKİ arsa, ev, iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

'İLK İŞ YERİM' KURALARI İLE 5 İLDE TOPLAM 1. 621 HAK SAHİBİ AÇIKLANACAK

"İlk İş Yerim" kuralarının üçüncü etabı, 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede başlayacak. 1. 621 hak sahibi için gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi, şu illeri kapsayacak:

07 NİSAN 2023

Adana/Sarıçam (379 asil-hak sahibi)
Eskişehir/Odunpazarı (304 asil-hak sahibi)
Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi)
Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi)
Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi)

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TOKİ YENİ ARSA KURA TARİHLERİ 2023! TOKİ arsa, ev, iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ 3. ETABI 10-28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA ÇEKİLECEK

Bakanlık açıklamasında, 10 ila 28 Nisan tarihleri arasında çekileceği belirtilen "İlk Evim Arsa" kuraları, 55 ilden toplam 39 bin 380 hak sahibi için çekilecek. Noter huzurunda çekilecek TOKİ arsa kura çekimi için yer ve tarih bilgileri ise şöyle:

10 NİSAN 2023

Hatay 2340
Kahramanmaraş 910
Gaziantep 470
Malatya 50
Adana 450
Adıyaman 610