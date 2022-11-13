TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI | TOKİ Şanlıurfa İSİM LİSTESİ... Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan... 2+1, 3+1 TOKİ çekilişi belli oldu

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 evler kapsamında vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Şanlıurfa'nın toplam 10 ilçesi için yapılacak olan kura çekimi 4 günde tamamlanacak. Peki Şanlıurfa; Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan ilçelerinin isim listesi açıklandı mı? 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...