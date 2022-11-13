14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI | TOKİ Şanlıurfa İSİM LİSTESİ... Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan... 2+1, 3+1 TOKİ çekilişi belli oldu

TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI | TOKİ Şanlıurfa İSİM LİSTESİ... Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan... 2+1, 3+1 TOKİ çekilişi belli oldu

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşaa edilecek 2+1, 3+1 evler kapsamında vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Şanlıurfa'nın toplam 10 ilçesi için yapılacak olan kura çekimi 4 günde tamamlanacak. Peki Şanlıurfa; Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan ilçelerinin isim listesi açıklandı mı? 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 12:20
  • 1
  • 34
TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI | TOKİ Şanlıurfa NİHAİ ve YEDEK isim listesi... Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan... 2+1, 3+1 TOKİ çekilişi belli oldu mu?

Bugün saat 10:00'da gerçekleşecek olan TOKİ Şanlıurfa kura çekiminde 4 ilçenin isim listesi belli olacak. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Şanlıurfa ilinin ilçelerinin kura çekilişinin tamamlanması toplam 4 gün sürecek. Peki TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları yayımlandı mı? Şanlıurfa; Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan ilçelerinin isim listesi açıklandı mı? Şanlıurfa hangi ilçelerin kura çekilişi bugün?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI | TOKİ Şanlıurfa NİHAİ ve YEDEK isim listesi... Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan... 2+1, 3+1 TOKİ çekilişi belli oldu mu?

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan ŞANLIURFA TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ FACEBOOK CANLI YAYIN İZLE

TOKİ TWİTTER CANLI YAYIN İZLE

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

  • 3
  • 34
TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI | TOKİ Şanlıurfa NİHAİ ve YEDEK isim listesi... Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan... 2+1, 3+1 TOKİ çekilişi belli oldu mu?

TOKİ ŞANLIURFA KURASI NE ZAMAN?

250 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ Şanlıurfa kura takvimi şu şekilde:

  • 4
  • 34
TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI | TOKİ Şanlıurfa NİHAİ ve YEDEK isim listesi... Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan... 2+1, 3+1 TOKİ çekilişi belli oldu mu?

13 KASIM PAZAR

ŞANLIURFA CEYLANPINAR 130 adet konut (13 Kasım 2022 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

ŞANLIURFA BOZOVA 500 adet konut (13 Kasım 2022 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

ŞANLIURFA İLİ SURUÇ İLÇESİ 250 adet konut (13 Kasım 2022 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

ŞANLIURFA HİLVAN 100 adet konut (13 Kasım 2022 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

  • 5
  • 34
TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI | TOKİ Şanlıurfa NİHAİ ve YEDEK isim listesi... Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan... 2+1, 3+1 TOKİ çekilişi belli oldu mu?

14 KASIM PAZARTESİ

ŞANLIURFA HALFETİ 120 adet konut (14 Kasım 2022 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

ŞANLIURFA SİVEREK 500 adet konut (14 Kasım 2022 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 750 adet konut (14 Kasım 2022 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

ŞANLIURFA BİRECİK 500 adet konut (14 Kasım 2022 10:00) 11 Nisan Kapalı Spor Salonu