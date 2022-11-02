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Haberler Galeri TOKİ Orta Gelir KONUT KAMPANYASI nedir? TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

TOKİ Orta Gelir KONUT KAMPANYASI nedir? TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta sınıf vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya yapılacağını duyurdu. Peki TOKİ Orta Gelir Konut kampanyası nedir? Başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:27
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TOKİ Orta Gelir KONUT KAMPANYASI nedir? TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Orta Gelir Konut kampanyası hakkında detay vererek 81 ili kapsayacağını aktardı. Bakan Kurum'un açıklamalarının ardından "Orta Gelir Konut Kampanyası nedir?", "TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası 2022 başvuruları ne zaman?" sorularının cevapları merak edilmeye başlandı. Peki TOKİ Orta Gelir Konut kampanyası nedir? İşte son dakika gelişmeleri....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Orta Gelir KONUT KAMPANYASI nedir? TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

ORTA GELİRLİ GRUBA KONUT KAMPANYASI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası A Para'ya özel açıklamalarda bulunarak,"100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak" şeklinde konuştu.

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TOKİ Orta Gelir KONUT KAMPANYASI nedir? TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

ORTA GELİR GRUBU KONUT PROJESİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

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TOKİ Orta Gelir KONUT KAMPANYASI nedir? TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.

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TOKİ Orta Gelir KONUT KAMPANYASI nedir? TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

Şu anda vade, peşinat ve indirim konusunda oranların netleşmediğini belirten Bakan Kurum, "Bu konuda çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda işin finansmanı ve kredi faizi üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz" diye konuştu.