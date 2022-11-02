19 Aralık 2022, Pazartesi
TOKİ Orta Gelir KONUT KAMPANYASI nedir? TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?
TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta sınıf vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya yapılacağını duyurdu. Peki TOKİ Orta Gelir Konut kampanyası nedir? Başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.11.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 11:27
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