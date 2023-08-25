TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte

Son dönemde ülkemizdeki ekonomi yönetiminin izlediği politikalar ve faiz oranlarının yükselmesi, bankaların vadeli mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırdı. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, yatırımlarını korumak ve daha yüksek getiri elde etmek amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Bankalar da rekabeti artırmak için vadeli mevduat hesaplarında cazip faiz oranları sunuyor. İşte banka banka liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.08.2023 21:06 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 21:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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