25 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte

TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte

Son dönemde ülkemizdeki ekonomi yönetiminin izlediği politikalar ve faiz oranlarının yükselmesi, bankaların vadeli mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırdı. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, yatırımlarını korumak ve daha yüksek getiri elde etmek amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Bankalar da rekabeti artırmak için vadeli mevduat hesaplarında cazip faiz oranları sunuyor. İşte banka banka liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 21:06 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 21:06
  • 1
  • 10
TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarındaki güncelleme, yatırımcılar için yeni bir fırsat yarattı. Mevduat hesapları, vatandaşların parasını bankaya yatırırken daha avantajlı bir getiri elde etme olanağı sağladığından, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri ilgi gösteriyor. İşte mevduat aylık faiz hesaplama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte

32 GÜNDE 250 BİN TL İLE NE KADAR KAZANIRIM?

ING

Faiz Oranı %29

Net Kazanç 6.038,36 TL

Vade Sonu Tutar 256.038,36 TL

  • 3
  • 10
TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte

Odea

Faiz Oranı %34

Net Kazanç 7.079,45 TL

Vade Sonu Tutar 257.079,45 TL

  • 4
  • 10
TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte

Alternatif Bank

Faiz Oranı %33

Net Kazanç 6.871,23 TL

Vade Sonu Tutar 256.871,23 TL

  • 5
  • 10
TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte

DenizBank

Faiz Oranı %30

Net Kazanç 6.246,58 TL

Vade Sonu Tutar 256.246,58 TL