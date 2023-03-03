03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Temmuz 2023 MAAŞI ZAM HESABI | Maaşlar yüzde kaç artacak?

2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Temmuz 2023 MAAŞI ZAM HESABI | Maaşlar yüzde kaç artacak?

Temmuz zammıyla polis, öğretmen, jandarma, doktor, avukat gibi meslek gruplarının da maaşları artacak. Yılda 2 defa 6 aylık periyotlarla enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisinin zam oranlarında 2 aylık veri netleşti. Buna göre memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Temmuz 2023 maaş zam oranı ne olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:35
  • 1
  • 36
Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI | Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler

Ocak ayı itibarıyla maaşlarına yüzde 30 oranında zam alan memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci zammı için oranları belli oluyor. 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak belirlenen artışlar için 2 aylık oran netleşmiş oldu. Peki memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Temmuz 2023 maaş zam oranı ne olacak? İşte polis, öğretmen, jandarma, doktor, avukat gibi mesleklerin olası zamlı maaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 36
Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI | Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler

ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ

Bu yılın ilk 2 aylık enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 6.65 olarak duyurulmuştu. Şimdi de Şubat enflasyonu 3.15 olarak açıklandı.

  • 3
  • 36
Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI | Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler

2 aylık enflasyon yüzde 10 olurken, memurlara ve memur emeklilerine şimdiden enflasyon farkı oluştu.

  • 4
  • 36
Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI | Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler

Temmuz zammı Şubat itibariyle yüzde 7.96'ya ulaştı. 4 ayda çıkacak enflasyon verilerine göre bu oran artacak.

  • 5
  • 36
Temmuz 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI | Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Maaşlar yüzde kaç artacak? 2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler

MEMUR MAAŞLARI YÜZDE 16,48 ARTACAK!

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 16,48 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek.