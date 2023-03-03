2 aylık enflasyon farkı ile yeni ücretler: Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… Temmuz 2023 MAAŞI ZAM HESABI | Maaşlar yüzde kaç artacak?

Temmuz zammıyla polis, öğretmen, jandarma, doktor, avukat gibi meslek gruplarının da maaşları artacak. Yılda 2 defa 6 aylık periyotlarla enflasyon oranına göre zam alan memur ve memur emeklisinin zam oranlarında 2 aylık veri netleşti. Buna göre memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Temmuz 2023 maaş zam oranı ne olacak?