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Haberler Galeri TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!

TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!

Şubat ayı doğal gaz destek ödemesi yattı mı sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere yılın son 3 ayı ve yılın ilk 3 ayı olmak üzere toplamda 2 kere doğal gaz desteği verilmektedir. Peki Şubat ayı doğal gaz desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:11
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TC’si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere Bakanlık tarafından doğal gaz desteği veriliyor. Doğal gaz desteği ödemeleri için gün sayan vatandaşlar net tarihi öğrenmeye çalışıyor. Peki Şubat ayı doğal gaz desteği ne zaman yatacak? Doğal gaz 2023 ödemeleri ne kadar, kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TC’si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!

ŞUBAT AYI DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI?

Asgari ücret, emekli ve memur zammının ardından gündeme gelen Şubat ayı Doğalgaz desteği ödemelerine ilişkin net bir tarih henüz verilmedi. Ancak, doğalgaz yardımı ödemeleri sorgulama ekranı üzerinden aylıkların yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

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TC’si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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TC’si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!

NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise bu ay içinde hesaplara yatırılacak.

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TC’si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bi önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti: