HaberlerGaleriTC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!
TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!
Şubat ayı doğal gaz destek ödemesi yattı mı sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere yılın son 3 ayı ve yılın ilk 3 ayı olmak üzere toplamda 2 kere doğal gaz desteği verilmektedir. Peki Şubat ayı doğal gaz desteği yattı mı, ne zaman yatacak?