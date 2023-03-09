Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında kentsel dönüşüm için detaylar merak edilmeye başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve diğer illerde çalışmaları süren kentsel dönüşüm ve kira yardımı için detayları açıkladı. Bakan Kurum, kira destek ödeme miktarlarının artırıldığını duyurdu. Açıklamaların ardından kira yardım başvurusu yapmak isteyenler detayları merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, nasıl başvurulur?