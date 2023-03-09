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Haberler Galeri Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...

Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında kentsel dönüşüm için detaylar merak edilmeye başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve diğer illerde çalışmaları süren kentsel dönüşüm ve kira yardımı için detayları açıkladı. Bakan Kurum, kira destek ödeme miktarlarının artırıldığını duyurdu. Açıklamaların ardından kira yardım başvurusu yapmak isteyenler detayları merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, nasıl başvurulur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2023 10:01
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Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...

Kentsel dönüşüm hamleleri hız kesmeden devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde kentsel dönüşüme kira yardım miktarlarında artış yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında İstanbul ve diğer illere göre miktarları duyurdu. İşte, kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 2023 kentsel dönüşüm kira desteği İstanbul, Ankara, İzmir...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin yaşandığı 11 ildeki son durumu değerlendirirken diğe yandan İstanbul'un taşınmasına ilişkin yapılan planlamayı da paylaştı..

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Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...

TAŞINMA VE KİRA YARDIMI

Vatandaşlarımız daha iyi şartlarda yaşasın diye yaptık. Bunların hepsini eş zamanlı yürütüyoruz. AFAD'ın koordinasyonunda yapıyoruz.Eş zamanlı çelik prefabrik yapıların kurulumunu başlattık. Burada sadece konteyner yok. Çelik var, tuğla var. Yol, çocuk oyun alanları, kuaför, kreş hepsini yapıyoruz. Eğer kamu mülkiyetinde varsa kamu, değil ise kiralayarak yapıyoruz. E-devletten bir süreç yürütülüyor AFAD koordinasyonunda.

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Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...

Evi hasar görmüş vatandaşlarımıza taşınma yardımı 15 bin TL, ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılara 3 bin TL yardım yapılıyor. Vatandaşımıza 'kira yardımı mı, konteyner mi istiyorsunuz' diye soruyoruz. Konteynerde kalmak istiyorsa para yardımı yapmıyoruz. Daha önceki depremlerde konutları 6 ay sonra teslim ettiğimiz oldu. Biten konutlara etap etap taşınmalarını yapacağız. Ağır hasarlı yıkık binaların tamamını 1 yıl içerisinde inşa sürecini yürütmek istiyoruz. Konteynerden kalıcı konutlara geçilecek.

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Taşınmak isteyene 3.500 - 3.000 - 2.500 TL kira desteği! Miktarlar güncellendi, o tarihte hesaplara yatacak! İstanbul, Ankara, İzmir...

BİNLERCE BİNANIN İNCELEMESİ TAMAMLANDI

5 ilimizde hasar tespit çalışması bitti. 9 bini aşkın personelimiz oldu. Arkadaşlarımız gidip inceleme yapıyorlar. Binaların taşıyıcı sisteminde hasar var mı yok mu, az hasar mı almış, acil yıkılacak mı diye tespit yapıyoruz. Büyük bir çoğunluğu bitti. Artçı depremler yaşıyoruz. Artçı depremler yeniden hasar tespiti yapmamız gerekiyor.