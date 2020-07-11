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Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...

Taşeron ve kamu işçilerine bayram öncesi müjdeli haber geldi. 2020 yılına ait 3. tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. İlk taksit 31 Ocak'ta, ikinci taksit ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. Üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi belli oldu. Tediye ödemeleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerinin 2020 3. tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 09:46
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Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...

2020 yılına ait 3. ve 4. tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine verilen tediyelerin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyordu. Kurban Bayramı öncesinde ikramiye almayı bekleyen taşeron ve kamu işçilerinin bu yıla ilişkin tediye ödeme tarihleri açıklandı. Bilindiği üzere ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. İşte yüz binlerce işçinin merakla beklediği 2020 3. tediye ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazetete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu.

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Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...

Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.

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Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...
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Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.