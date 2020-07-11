Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...

Taşeron ve kamu işçilerine bayram öncesi müjdeli haber geldi. 2020 yılına ait 3. tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. İlk taksit 31 Ocak'ta, ikinci taksit ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. Üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi belli oldu. Tediye ödemeleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerinin 2020 3. tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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