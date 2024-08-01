SSK gün yaş tablosuna revize! 1995-2001 sonrası 3500-4200-5500 primde taze koşullar

Erken emeklilik birçok kişinin uzun vadeli planlarında öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu sürecin en kritik adımı ise hiç şüphesiz sigorta başlangıç tarihi. İş hayatının ilk günü, aynı zamanda sosyal güvenlik primi ödemelerinin başladığı gün olarak kabul ediliyor. Bu tarih kişinin emeklilik koşullarını doğrudan etkiliyor ve erken emeklilik imkanlarını şekillendiriyor.